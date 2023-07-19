Найпопулярніші ШІ-інструменти відтепер в одному каталозі: що відомо про новий сайт

Штучний інтелект. Ілюстративне фото: pexels.com

Відтепер найпопулярніші інструменти штучного інтелекту можна знайти на одному сайті. Так, розробники створили онлайн-каталог, де представлено понад 3400 інструментів ШІ.

Ознайомитися з переліком можна на сайті Aixploria.

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Які інструменти можна знайти на Aixploria

Мета сайту Aixploria — полегшення вибору інструментів ШІ. Каталог сформували зі збірок, згрупованих за категоріями, які вміщують аж 3400 варіантів для роботи.

У каталозі можна зустріти категорії "3-Д моделювання", "Малювання", "Освіта", "Фінанси" та багато інших. Перелік інструментів оновлюють щодня. Також розробники Aixploria вказують, які інструменти ШІ вимагають передплату.

Головна сторінка каталогу Aixploria

Водночас сервіс пропонує розділ із фаховими статтями про роботу ШІ, які стануть в нагоді користувачам, що хочуть більше дізнатися про тренди та новинки у сфері машинного навчання.

Розробників і користувачів закликають надсилати власникам проєкту інформацію про ШІ-інструменти, яких ще немає в каталозі.

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