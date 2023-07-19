Найпопулярніші ШІ-інструменти відтепер в одному каталозі: що відомо про новий сайт
Відтепер найпопулярніші інструменти штучного інтелекту можна знайти на одному сайті. Так, розробники створили онлайн-каталог, де представлено понад 3400 інструментів ШІ.
Ознайомитися з переліком можна на сайті Aixploria.
Які інструменти можна знайти на Aixploria
Мета сайту Aixploria — полегшення вибору інструментів ШІ. Каталог сформували зі збірок, згрупованих за категоріями, які вміщують аж 3400 варіантів для роботи.
У каталозі можна зустріти категорії "3-Д моделювання", "Малювання", "Освіта", "Фінанси" та багато інших. Перелік інструментів оновлюють щодня. Також розробники Aixploria вказують, які інструменти ШІ вимагають передплату.
Водночас сервіс пропонує розділ із фаховими статтями про роботу ШІ, які стануть в нагоді користувачам, що хочуть більше дізнатися про тренди та новинки у сфері машинного навчання.
Розробників і користувачів закликають надсилати власникам проєкту інформацію про ШІ-інструменти, яких ще немає в каталозі.
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