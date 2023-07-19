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Найпопулярніші ШІ-інструменти відтепер в одному каталозі: що відомо про новий сайт

19 липня 2023 12:45
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Найпопулярніші ШІ-інструменти відтепер в одному каталозі: що відомо про новий сайт
Штучний інтелект. Ілюстративне фото: pexels.com
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Відтепер найпопулярніші інструменти штучного інтелекту можна знайти на одному сайті. Так, розробники створили онлайн-каталог, де представлено понад 3400 інструментів ШІ.

Ознайомитися з переліком можна на сайті Aixploria

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Які інструменти можна знайти на Aixploria

Мета сайту Aixploria — полегшення вибору інструментів ШІ. Каталог сформували зі збірок, згрупованих за категоріями, які вміщують аж 3400 варіантів для роботи. 

У каталозі можна зустріти категорії "3-Д моделювання", "Малювання", "Освіта", "Фінанси" та багато інших. Перелік інструментів оновлюють щодня. Також розробники Aixploria вказують, які інструменти ШІ вимагають передплату.

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Головна сторінка каталогу Aixploria

Водночас  сервіс пропонує розділ із фаховими статтями про роботу ШІ, які стануть в нагоді користувачам, що хочуть більше дізнатися про тренди та новинки у сфері машинного навчання. 

Розробників і користувачів закликають надсилати власникам проєкту інформацію про ШІ-інструменти, яких ще немає в каталозі. 

Нагадаємо, хакери створили аналог ChatGPT для допомоги кіберзлочинцям. 

Також Google Bard відповів, як вдарить по РФ підрив Кримського мосту, та спрогнозував відповідь Росії.

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