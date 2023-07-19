Самые популярные ИИ-инструменты теперь в одном каталоге: что известно о новом сайте

Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: pexels.com

Теперь самые популярные инструменты искусственного интеллекта можно найти на одном сайте. Так, разработчики создали онлайн-каталог, где представлено более 3400 инструментов ИИ.

Ознакомиться со списком можно на сайте Aixploria.

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Какие инструменты можно найти на Aixploria

Цель сайта Aixploria — облегчение выбора инструментов ИИ. Каталог сформирован из сборников, сгруппированных по категориям, которые вмещают 3400 вариантов для работы.

В каталоге можно встретить категории "3-Д моделирования", "Рисование", "Образование", "Финансы" и многие другие. Список инструментов обновляется ежедневно. Также разработчики Aixploria указывают, какие инструменты ИИ требуют предоплату.

Главная страница каталога Aixploria

В то же время сервис предлагает раздел со профессиональными статьями о работе ИИ, которые пригодятся пользователям, желающим больше узнать о трендах и новинках в сфере машинного обучения.

Разработчиков и пользователей призывают присылать владельцам проекта информацию об ИИ-инструментах, которых еще нет в каталоге.

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