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Самые популярные ИИ-инструменты теперь в одном каталоге: что известно о новом сайте

19 июля 2023 12:45
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Самые популярные ИИ-инструменты теперь в одном каталоге: что известно о новом сайте
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: pexels.com
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Теперь самые популярные инструменты искусственного интеллекта можно найти на одном сайте. Так, разработчики создали онлайн-каталог, где представлено более 3400 инструментов ИИ.

Ознакомиться со списком можно на сайте Aixploria.

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Какие инструменты можно найти на Aixploria

Цель сайта Aixploria — облегчение выбора инструментов ИИ. Каталог сформирован из сборников, сгруппированных по категориям, которые вмещают 3400 вариантов для работы.

В каталоге можно встретить категории "3-Д моделирования", "Рисование", "Образование", "Финансы" и многие другие. Список инструментов обновляется ежедневно. Также разработчики Aixploria указывают, какие инструменты ИИ требуют предоплату.

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Главная страница каталога Aixploria

В то же время сервис предлагает раздел со профессиональными статьями о работе ИИ, которые пригодятся пользователям, желающим больше узнать о трендах и новинках в сфере машинного обучения.

Разработчиков и пользователей призывают присылать владельцам проекта информацию об ИИ-инструментах, которых еще нет в каталоге.

Напомним, хакеры создали аналог ChatGPT для помощи киберпреступникам.

Также Google Bard ответил, как ударит по РФ подрыв Крымского мост,а и спрогнозировал ответ России.

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