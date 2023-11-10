Названы ТОП-5 самых востребованных профессий в IT
В UAportal рассказали о наиболее востребованных профессиях в сфере IТ. Эти профессии, от разработки программного обеспечения до кибербезопасности, пользуются большим спросом и предлагают перспективные возможности для карьерного роста.
Об этом сообщает UAportal.
ТОП-5 самых востребованных профессий в IT
Разработка программного обеспечения
В сфере IТ одной из популярнейших профессий является разработка программного обеспечения. Разработчики программного обеспечения отвечают за проектирование, кодирование и тестирование компьютерных программ и программных приложений, играя решающую роль в создании удобных и эффективных программных решений, отвечающих потребностям бизнеса и пользователей.
Data scientists
Data scientists специализируются на анализе и интерпретации больших наборов сложных данных для получения важных выводов, управляя процессами принятия решений. Они используют передовые методы и алгоритмы для выявления закономерностей и тенденций данных, что позволяет организациям принимать решения на основе данных.
Специалисты по кибербезопасности
Специалисты по кибербезопасности играют немаловажную роль в защите цифровых данных от киберугроз. Они обладают навыками введения стратегий безопасности, выявления уязвимостей и эффективного реагирования на инциденты безопасности. Рост киберпреступности и растущее значение безопасности данных способствуют высокому спросу на специалистов по кибербезопасности в различных отраслях.
Сфера искусственного интеллекта (ИИ)
Сфера искусственного интеллекта в последние годы переживает значительный рост, благодаря чему инженеры ИИ признаны одной из популярнейших профессий в IТ-индустрии. Инженеры ИИ отвечают за разработку моделей, алгоритмов и систем ИИ, способных автономно имитировать человеческий интеллект. Они сосредоточены на таких сферах, как обработка природного языка, машинное обучение и компьютерное зрение.
Cloud architects
Cloud architecture является жизненно важным аспектом современной IТ-инфраструктуры, а cloud architects отвечают за разработку и управление облачными вычислительными средами. Они обеспечивают надежность, безопасность, масштабируемость и оптимизацию производительности облачных систем при переходе организаций к облачным технологиям. Растущее внедрение облачной инфраструктуры усиливает спрос на квалифицированных облачных архитекторов в IТ-сфере.
Также мы писали ранее, что в Украине на высокую среднюю зарплату могут рассчитывать специалисты IT сферы. Они в среднем могут получать 90 тысяч гривен.
Напомним, российская хакерская группа Anonymous Sudan на этой неделе атаковала ChatGPT OpenAI. Они заявили, что совершили кибернападение из-за ее поддержки Израиля.
Читайте Новини.LIVE!