Названы ТОП-5 самых востребованных профессий в IT

Мужчина работает перед компьютером. Иллюстративное фото: google.com

В UAportal рассказали о наиболее востребованных профессиях в сфере IТ. Эти профессии, от разработки программного обеспечения до кибербезопасности, пользуются большим спросом и предлагают перспективные возможности для карьерного роста.

Об этом сообщает UAportal.

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Разработка программного обеспечения

В сфере IТ одной из популярнейших профессий является разработка программного обеспечения. Разработчики программного обеспечения отвечают за проектирование, кодирование и тестирование компьютерных программ и программных приложений, играя решающую роль в создании удобных и эффективных программных решений, отвечающих потребностям бизнеса и пользователей.

Data scientists

Data scientists специализируются на анализе и интерпретации больших наборов сложных данных для получения важных выводов, управляя процессами принятия решений. Они используют передовые методы и алгоритмы для выявления закономерностей и тенденций данных, что позволяет организациям принимать решения на основе данных.

Специалисты по кибербезопасности

Специалисты по кибербезопасности играют немаловажную роль в защите цифровых данных от киберугроз. Они обладают навыками введения стратегий безопасности, выявления уязвимостей и эффективного реагирования на инциденты безопасности. Рост киберпреступности и растущее значение безопасности данных способствуют высокому спросу на специалистов по кибербезопасности в различных отраслях.

Сфера искусственного интеллекта (ИИ)

Сфера искусственного интеллекта в последние годы переживает значительный рост, благодаря чему инженеры ИИ признаны одной из популярнейших профессий в IТ-индустрии. Инженеры ИИ отвечают за разработку моделей, алгоритмов и систем ИИ, способных автономно имитировать человеческий интеллект. Они сосредоточены на таких сферах, как обработка природного языка, машинное обучение и компьютерное зрение.

Cloud architects

Cloud architecture является жизненно важным аспектом современной IТ-инфраструктуры, а cloud architects отвечают за разработку и управление облачными вычислительными средами. Они обеспечивают надежность, безопасность, масштабируемость и оптимизацию производительности облачных систем при переходе организаций к облачным технологиям. Растущее внедрение облачной инфраструктуры усиливает спрос на квалифицированных облачных архитекторов в IТ-сфере.

Также мы писали ранее, что в Украине на высокую среднюю зарплату могут рассчитывать специалисты IT сферы. Они в среднем могут получать 90 тысяч гривен.

Напомним, российская хакерская группа Anonymous Sudan на этой неделе атаковала ChatGPT OpenAI. Они заявили, что совершили кибернападение из-за ее поддержки Израиля.