Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Названы ТОП-5 самых востребованных профессий в IT arrow

Названы ТОП-5 самых востребованных профессий в IT

10 ноября 2023 12:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Названы ТОП-5 самых востребованных профессий в IT
Мужчина работает перед компьютером. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В UAportal рассказали о наиболее востребованных профессиях в сфере . Эти профессии, от разработки программного обеспечения до кибербезопасности, пользуются большим спросом и предлагают перспективные возможности для карьерного роста.

Об этом сообщает UAportal.

Читайте также:

ТОП-5 самых востребованных профессий в IT

Разработка программного обеспечения

В сфере IТ одной из популярнейших профессий является разработка программного обеспечения. Разработчики программного обеспечения отвечают за проектирование, кодирование и тестирование компьютерных программ и программных приложений, играя решающую роль в создании удобных и эффективных программных решений, отвечающих потребностям бизнеса и пользователей.

Data scientists

Data scientists специализируются на анализе и интерпретации больших наборов сложных данных для получения важных выводов, управляя процессами принятия решений. Они используют передовые методы и алгоритмы для выявления закономерностей и тенденций данных, что позволяет организациям принимать решения на основе данных.

Специалисты по кибербезопасности

Специалисты по кибербезопасности играют немаловажную роль в защите цифровых данных от киберугроз. Они обладают навыками введения стратегий безопасности, выявления уязвимостей и эффективного реагирования на инциденты безопасности. Рост киберпреступности и растущее значение безопасности данных способствуют высокому спросу на специалистов по кибербезопасности в различных отраслях.

Сфера искусственного интеллекта (ИИ)

Сфера искусственного интеллекта в последние годы переживает значительный рост, благодаря чему инженеры ИИ признаны одной из популярнейших профессий в IТ-индустрии. Инженеры ИИ отвечают за разработку моделей, алгоритмов и систем ИИ, способных автономно имитировать человеческий интеллект. Они сосредоточены на таких сферах, как обработка природного языка, машинное обучение и компьютерное зрение.

Cloud architects

Cloud architecture является жизненно важным аспектом современной IТ-инфраструктуры, а cloud architects отвечают за разработку и управление облачными вычислительными средами. Они обеспечивают надежность, безопасность, масштабируемость и оптимизацию производительности облачных систем при переходе организаций к облачным технологиям. Растущее внедрение облачной инфраструктуры усиливает спрос на квалифицированных облачных архитекторов в IТ-сфере.

Также мы писали ранее, что в Украине на высокую среднюю зарплату могут рассчитывать специалисты IT сферы. Они в среднем могут получать 90 тысяч гривен.

Напомним, российская хакерская группа Anonymous Sudan на этой неделе атаковала ChatGPT OpenAI. Они заявили, что совершили кибернападение из-за ее поддержки Израиля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме