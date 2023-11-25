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Названо ТОП найзатребуваніших професій в IT у листопаді

25 листопада 2023 00:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Названо ТОП найзатребуваніших професій в IT у листопаді
Чоловік сидить перед комп'ютером. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Серед професій в IT-сфері, що користуються зараз найбільшим попитом: SQL, Data Engineer і Lead Generation. Саме у цих сферах діяльності наразі існує нестача фахівців.

Про це повідомили у Djinni.

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Наразі найбільш затребуваними на ринку IT є фахівці SQL, Data Engineer і Lead Generation. У всіх трьох категоріях мало професіоналів. Зокрема, лише 14 кандидатів в категорії SQL за 20 днів листопада відправляли відгуки на вакансії та 45 отримували пропозиції від рекрутерів. Зазначається, що кількість спеціалістів, які отримували пропозиції, приблизно вдвічі більша ніж тих, хто відгукувався сам.

Якщо порівнювати із фахівцями manual QА, то близько трьох тисяч цих спеціалістів відгукувались на вакансії, а рекрутери писали лише тисячі таких кандидатів.

За інформацією Djinni, найбільше падіння цього року у категорій C++: за рік індекс знизився з 3.3 до 0.79.

Графік кількості пропозицій, отриманих кандидатами, поділена на кількість відгуків на вакансії, які ці кандидати відправили
Графік кількості пропозицій, отриманих кандидатами, поділена на кількість відгуків на вакансії, які ці кандидати відправили. Графіка: Djinni
Повідомлення Djinni
Повідомлення Djinni. Фото: скриншот допису Djinni

"25% українських ІТ-спеціалістів звільняли протягом останнього року. 54% респондентів знаходять нову позицію протягом двох місяців і довше; знайти роботу на вищу зарплату стає важче, ніж раніше. 56%, яким це вдалося протягом останнього року, стали отримувати вищу зарплату", — зазначили у Finance.ua.

Також там зазначили, що ринок праці ЄС вже зовсім скоро потребуватиме близько 11 млн працівників IT-сфери. Їх планують залучати з-поза меж ЄС.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до GlobalLogic влаштувався на роботу 1351 новий фахівець рівнів Junior і Trainee. Найбільш популярні Senior та Middle спеціалісти.

Також ми писали, що В UAportal розповіли про найбільш потрібні професії у сфері ІТ. Ці професії від розробки програмного забезпечення до кібербезпеки користуються великим попитом і пропонують  можливості, що багато обіцяють для кар'єрного зростання.

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