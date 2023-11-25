Названы ТОП самых востребованных профессий в IT в ноябре

Человек сидит перед компьютером. Иллюстративное фото: google.com

Среди профессий в IT-сфере, пользующихся сейчас наибольшим спросом: SQL, Data Engineer и Lead Generation. Именно в этих сферах деятельности существует недостаток специалистов.

Об этом сообщили в Djinni.

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На кого из специалистов IT больше спрос

Сейчас наиболее востребованными на рынке IT специалисты SQL, Data Engineer и Lead Generation. Во всех трех категориях мало профессионалов. В частности, только 14 кандидатов в категории SQL за 20 дней ноября отправляли отзывы на вакансии и 45 получали предложения от рекрутеров. Отмечается, что количество специалистов, получавших предложения, примерно вдвое больше, чем тех, кто отзывался сам.

Если сравнивать со специалистами manual QА, то около трех тысяч специалистов откликались на вакансии, а рекрутеры писали только тысячи таких кандидатов.

По информации Djinni, наибольшее падение в этом году у категорий C++: за год индекс снизился с 3.3 до 0.79.

График количества предложений, полученных кандидатами, разделен на количество отзывов на вакансии, которые эти кандидаты отправили. Графика: Djinni

Сообщение Djinni. Фото: скриншот поста Djinni

"25% украинских IТ-специалистов увольняли в течение последнего года. 54% респондентов находят новую позицию в течение двух месяцев и дольше; найти работу на более высокую зарплату становится труднее, чем раньше. 56%, которым это удалось в течение последнего года, стали получать более высокую зарплату", — отметили в Finance.ua.

Также там отметили, что рынок труда ЕС уже совсем скоро потребует около 11 млн работников IT-сферы. Их планируют привлекать из-за пределов ЕС.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в GlobalLogic устроился на работу 1351 новый специалист уровней Junior и Trainee. Наиболее популярные Senior и Middle специалисты.

Также мы писали, что в UAportal рассказали о наиболее нужных профессиях в сфере ИТ. Эти профессии от разработки программного обеспечения до кибербезопасности пользуются большим спросом и предлагают многообещающие возможности для карьерного роста.