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Нейросеть заставила легендарные украинские мемы заговорить на иностранных языках: видео

14 сентября 2023 14:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Нейросеть заставила легендарные украинские мемы заговорить на иностранных языках: видео
Популярные украинские мемы. Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Компания HeyGen предоставила доступ к своей нейросети, позволяющей редактировать видеофайлы и переводить их на иностранные языки, сохраняя при этом голос и мимику человека. Пользователи сразу же начали тестировать функцию.

Новини.LIVE собрали популярные украинские мемы, которые озвучила нейросеть.

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Мемы в озвучке нейросети

Известно, что использовать функции нейросети можно всем пользователям в тестовом режиме. В сервисе доступны переводы восьми языков: французского, испанского, немецкого, английского, польского, хинди, португальского и итальянского.

Также, нейросеть использует технологию дипфейка. Это нужно для того, чтобы при озвучивании произношение человека выглядело более естественным.

Возможности HeyGen привлекли внимание украинцев, которые начали тестировать новый инструмент, озвучивая легендарные мемы.

Напомним, компания OpenAI, создавшая ChatGPT, ежемесячно зарабатывает на своей разработке около 80 млн долларов. В ближайшие 12 месяцев сумма годового заработка может составить 1 млрд долларов.

Добавим, неизвестный разработчик создал свой аналог искусственного интеллекта ChatGPT — WormGPT, предназначенный для помощи хакерам в создании вредоносных программ и проведении фишинговых атак. Доступ к чату возможен через оформление подписки.

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