Нейросеть заставила легендарные украинские мемы заговорить на иностранных языках: видео

Популярные украинские мемы. Коллаж Новини.LIVE

Компания HeyGen предоставила доступ к своей нейросети, позволяющей редактировать видеофайлы и переводить их на иностранные языки, сохраняя при этом голос и мимику человека. Пользователи сразу же начали тестировать функцию.

Новини.LIVE собрали популярные украинские мемы, которые озвучила нейросеть.

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Мемы в озвучке нейросети

Известно, что использовать функции нейросети можно всем пользователям в тестовом режиме. В сервисе доступны переводы восьми языков: французского, испанского, немецкого, английского, польского, хинди, португальского и итальянского.

Также, нейросеть использует технологию дипфейка. Это нужно для того, чтобы при озвучивании произношение человека выглядело более естественным.

Возможности HeyGen привлекли внимание украинцев, которые начали тестировать новый инструмент, озвучивая легендарные мемы.

gesha gesha i can't see 😭😭 pic.twitter.com/0dvVTAIVAw — подмогильная (@juliefounddead) September 11, 2023

Деякі меми виходять на міжнардний рівень: нейромережа Heygen навчилася переозвучувати відео іноземними мовами, зберігаючи при цьому оригінальний голос у кадрі. pic.twitter.com/td9bSkuF38 — BV (@sho_tam_vlad) September 12, 2023

Нейромережа HeyGen переклала популярні відеомеми )) pic.twitter.com/N913RWCD7H — Pavlo (@rescuero) September 13, 2023