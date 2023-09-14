Нейросеть заставила легендарные украинские мемы заговорить на иностранных языках: видео
Компания HeyGen предоставила доступ к своей нейросети, позволяющей редактировать видеофайлы и переводить их на иностранные языки, сохраняя при этом голос и мимику человека. Пользователи сразу же начали тестировать функцию.
Новини.LIVE собрали популярные украинские мемы, которые озвучила нейросеть.
Мемы в озвучке нейросети
Известно, что использовать функции нейросети можно всем пользователям в тестовом режиме. В сервисе доступны переводы восьми языков: французского, испанского, немецкого, английского, польского, хинди, португальского и итальянского.
Также, нейросеть использует технологию дипфейка. Это нужно для того, чтобы при озвучивании произношение человека выглядело более естественным.
Возможности HeyGen привлекли внимание украинцев, которые начали тестировать новый инструмент, озвучивая легендарные мемы.
gesha gesha i can't see 😭😭 pic.twitter.com/0dvVTAIVAw— подмогильная (@juliefounddead) September 11, 2023
Деякі меми виходять на міжнардний рівень: нейромережа Heygen навчилася переозвучувати відео іноземними мовами, зберігаючи при цьому оригінальний голос у кадрі. pic.twitter.com/td9bSkuF38— BV (@sho_tam_vlad) September 12, 2023
Нейромережа HeyGen переклала популярні відеомеми )) pic.twitter.com/N913RWCD7H— Pavlo (@rescuero) September 13, 2023
Trying out @HeyGen_Official pic.twitter.com/3gH4V1AE4s— Firefly (@dfbond) September 12, 2023
Напомним, компания OpenAI, создавшая ChatGPT, ежемесячно зарабатывает на своей разработке около 80 млн долларов. В ближайшие 12 месяцев сумма годового заработка может составить 1 млрд долларов.
Добавим, неизвестный разработчик создал свой аналог искусственного интеллекта ChatGPT — WormGPT, предназначенный для помощи хакерам в создании вредоносных программ и проведении фишинговых атак. Доступ к чату возможен через оформление подписки.