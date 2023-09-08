Новий iPhone 15 отримає найбільший обсяг оперативної пам'яті

iPhone в руках. Фото: akket.com

Моделі iPhone 15 Pro та 15 Pro Max встановлюють новий стандарт для Apple з 8 ГБ оперативної пам'яті. Це на 2 ГБ більше, ніж попередні версії — iPhone 14 та його різновиди, які були оснащені 6 ГБ ОЗУ.

Про це повідомляють експерти з TrendForce.

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Повідомляється, що таке покращення спрямоване на оптимізацію роботи багатозадачності та можливості запуску кількох додатків у фоні.

Проте базові версії iPhone 15 та 15 Plus залишаться з колишнім обсягом ОЗП. У 2023 р. збільшення оперативної пам'яті стало ключовим напрямком серед виробників смартфонів. Деякі Android-пристрої вже пропонують астрономічні 24 ГБ ОЗУ, що втричі перевищує об'єм у майбутньому iPhone 15 Pro.

Що стосується цін, TrendForce вважає, що iPhone 15 Pro буде продаватися за стартовою ціною 999 доларів у США, тоді як версія Pro Max отримає підвищення ціни до 1199 доларів.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу смартфонів ТОП 10, що найбільше продаються, поділили між собою Apple і Samsung. При цьому iPhone продано 86,4 млн штук, а Galaxy - 53,8 млн одиниць.

Також ми повідомляли, що 12 вересня Apple представить нову лінійку iPhone 15. При цьому на чотирьох нових моделях телефонів та навушниках AirPods Pro з'являться роз'єми USB-C.