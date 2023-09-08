Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Новый iPhone 15 получит наибольший объем оперативной памяти arrow

Новый iPhone 15 получит наибольший объем оперативной памяти

8 сентября 2023 16:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Новый iPhone 15 получит наибольший объем оперативной памяти
IPhone в руках. Фото: akket.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max устанавливают новый стандарт для Apple с 8 ГБ оперативной памяти. Это на 2 ГБ больше, чем предыдущие версии — iPhone 14 и его разновидности, которые были оснащены 6 ГБ ОЗУ. 

Об этом сообщают эксперты из TrendForce.

Читайте также:

Рекордный объем оперативной памяти в IPhone 15

Сообщается, что такое улучшение направлено на оптимизацию работы многозадачности и возможности запуска нескольких приложений в фоне.

Тем не менее базовые версии iPhone 15 и 15 Plus останутся с прежним объемом ОЗУ. В 2023 году увеличение оперативной памяти стало ключевым направлением среди производителей смартфонов. Некоторые Android-устройства уже предлагают астрономические 24 ГБ ОЗУ, что в три раза превосходит объем в предстоящем iPhone 15 Pro.

Что касается цен, TrendForce считает, что iPhone 15 Pro будет продаваться по стартовой цене в 999 долларов в США, в то время как версия Pro Max получит повышение цены до 1199 долларов.

Напомним, что в обновленном рейтинге самых продаваемых смартфонов ТОП 10 поделили между собой Apple и Samsung. При этом iPhone продано 86,4 млн штук, а Galaxy — 53,8 млн единиц.

Также мы сообщали, что 12 сентября Apple представит новую линейку iPhone 15. При этом на четырех новых моделях телефонов и наушниках AirPods Pro появятся разъемы USB-C.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз