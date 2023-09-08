Новый iPhone 15 получит наибольший объем оперативной памяти

IPhone в руках. Фото: akket.com

Модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max устанавливают новый стандарт для Apple с 8 ГБ оперативной памяти. Это на 2 ГБ больше, чем предыдущие версии — iPhone 14 и его разновидности, которые были оснащены 6 ГБ ОЗУ.

Об этом сообщают эксперты из TrendForce.

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Сообщается, что такое улучшение направлено на оптимизацию работы многозадачности и возможности запуска нескольких приложений в фоне.

Тем не менее базовые версии iPhone 15 и 15 Plus останутся с прежним объемом ОЗУ. В 2023 году увеличение оперативной памяти стало ключевым направлением среди производителей смартфонов. Некоторые Android-устройства уже предлагают астрономические 24 ГБ ОЗУ, что в три раза превосходит объем в предстоящем iPhone 15 Pro.

Что касается цен, TrendForce считает, что iPhone 15 Pro будет продаваться по стартовой цене в 999 долларов в США, в то время как версия Pro Max получит повышение цены до 1199 долларов.

Напомним, что в обновленном рейтинге самых продаваемых смартфонов ТОП 10 поделили между собой Apple и Samsung. При этом iPhone продано 86,4 млн штук, а Galaxy — 53,8 млн единиц.

Также мы сообщали, что 12 сентября Apple представит новую линейку iPhone 15. При этом на четырех новых моделях телефонов и наушниках AirPods Pro появятся разъемы USB-C.