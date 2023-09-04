Apple заменит зарядку для iPhone: подробности перед презентацией 12 сентября

Apple заменил разъем на iPhone из-за давления ЕС, которое требует от производителей гаджетов внедрить стандарт USB-C до конца 2024 года. Фото: notebookcheck.net

Apple все же собирается сменить порт зарядки iPhone с Lightning на USB-C. Причем на абсолютно всех устройствах, а не только для продажи на территории Евросоюза.

Об этом сообщил Bloomberg.

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Apple могла оставить на iPhone разъем Lightning в течение следующих нескольких лет. К тому моменту когда компания будет готова вообще отказаться от портов на своих смартфонах. Но Евросоюз заставил ее это сделать, требуя от производителей гаджетов внедрить стандарт USB-C до конца следующего года.

Компания могла ограничить переход на USB-C только iPhone в Европе, но это создало бы дополнительные проблемы с цепочкой поставок и запутало потребителей.

В результате Apple оказалась в неудобном положении, когда ей пришлось внедрять технологию, которой она не хотела. Когда 12 сентября компания представит iPhone 15, разъемы USB-C появятся на четырех новых моделях телефонов и наушниках AirPods Pro. Впрочем, эксперты полагают, что Apple покажет это как большую победу для клиентов.

Возможная аргументация Apple

Клиенты могут использовать один зарядный кабель для iPhone, Mac и iPad.

Будет обеспечен прорывный прирост скорости передачи данных для новых высококлассных моделей iPhone.

В некоторых случаях телефоны будут заряжаться быстрее.

Телефоны совместимы с зарядными устройствами, используемыми в миллиардах устройств других производителей.

Apple не будет упоминать ЕС и не ссылаться на то, как много раз за последние несколько лет она критиковала решение правительства об обязательном использовании USB-C.

Недостатки перехода iPhone на USB-C

За последнее десятилетие во всем мире сформировалась гигантская экосистема аксессуаров Lightning, и Apple, вероятно, получает десятки миллионов долларов ежеквартально от лицензионных платежей.

Компании придется выделить инженерные ресурсы и средства для перехода на новый эталон.

Увеличенная совместимость с экосистемой Android может облегчить переход клиентов от Apple.

Риск пиар-кошмара. Когда Apple перешла на Lightning в 2012 году, пользователи были очень недовольны.

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