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Apple заменит зарядку для iPhone: подробности перед презентацией 12 сентября

4 сентября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple заменит зарядку для iPhone: подробности перед презентацией 12 сентября
Apple заменил разъем на iPhone из-за давления ЕС, которое требует от производителей гаджетов внедрить стандарт USB-C до конца 2024 года. Фото: notebookcheck.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Apple все же собирается сменить порт зарядки iPhone с Lightning на USB-C. Причем на абсолютно всех устройствах, а не только для продажи на территории Евросоюза.

Об этом сообщил Bloomberg.

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Apple могла оставить на iPhone разъем Lightning в течение следующих нескольких лет. К тому моменту когда компания будет готова вообще отказаться от портов на своих смартфонах. Но Евросоюз заставил ее это сделать, требуя от производителей гаджетов внедрить стандарт USB-C до конца следующего года.

Компания могла ограничить переход на USB-C только iPhone в Европе, но это создало бы дополнительные проблемы с цепочкой поставок и запутало потребителей.

В результате Apple оказалась в неудобном положении, когда ей пришлось внедрять технологию, которой она не хотела. Когда 12 сентября компания представит iPhone 15, разъемы USB-C появятся на четырех новых моделях телефонов и наушниках AirPods Pro. Впрочем, эксперты полагают, что Apple покажет это как большую победу для клиентов.

Возможная аргументация Apple

  • Клиенты могут использовать один зарядный кабель для iPhone, Mac и iPad.
  • Будет обеспечен прорывный прирост скорости передачи данных для новых высококлассных моделей iPhone.
  • В некоторых случаях телефоны будут заряжаться быстрее.
  • Телефоны совместимы с зарядными устройствами, используемыми в миллиардах устройств других производителей.

Apple не будет упоминать ЕС и не ссылаться на то, как много раз за последние несколько лет она критиковала решение правительства об обязательном использовании USB-C.

Недостатки перехода iPhone на USB-C

  • За последнее десятилетие во всем мире сформировалась гигантская экосистема аксессуаров Lightning, и Apple, вероятно, получает десятки миллионов долларов ежеквартально от лицензионных платежей.
  • Компании придется выделить инженерные ресурсы и средства для перехода на новый эталон.
  • Увеличенная совместимость с экосистемой Android может облегчить переход клиентов от Apple.
  • Риск пиар-кошмара. Когда Apple перешла на Lightning в 2012 году, пользователи были очень недовольны.

Ранее мы писали, что Apple выпустила исправленное обновление безопасности для iOS. Также сообщалось, когда стоит менять аккумулятор в iPhone.

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