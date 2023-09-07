Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году arrow

ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году

7 сентября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple и Samsung поделили ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году
Несмотря на локальные технологические успехи, ни один из производителей смартфонов пока не может конкурировать с Apple и Samsung. Фото: Stoner's Gadget Test
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В обновленном рейтинге самых продаваемых смартфонов ТОП 10 поделили между собой Apple и Samsung. При этом iPhone продано 86,4 млн штук, а Galaxy — 53,8 млн единиц.

Рейтинг составила аналитическая компания Omdia.

Читайте также:

В первой половине 2023 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 14 Pro Max — 26,5 млн устройств нашли своих счастливых обладателей. "Серебро" и "бронза" тоже осталась у Apple. Их взяли соответственно iPhone 14 Pro и iPhone 14.

ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году

  1. iPhone 14 Pro Max: продано 26,5 млн
  2. iPhone 14 Pro: 21 млн
  3. iPhone 14: 16,5 млн
  4. iPhone 13: 15,5 млн
  5. Galaxy A14: 12,4 млн
  6. Galaxy S23 Ultra: 9,6 млн
  7. Galaxy A14 5G: 9 млн
  8. Galaxy A54 5G: 8,8 млн
  9. Galaxy A35 5G: 7,1 млн
  10. iPhone 11: 6,9 млн

Интересно, что согласно недавнему исследованию известного бенчмарка AnTuTu, в новом рейтинге лучших устройств Apple, который составлен на основе отзывов пользователей, ни одна модель из новейших на это время iPhone 14 не попала даже в ТОП 20. В десятку попали восемь iPad, два старых iPhone — iPhone 12 mini и iPhone SE (2020). Ситуация довольно странная, но цифры мировых продаж не врут.

Напомним, 12 сентября Apple представит новую линейку iPhone 15. При этом на четырех новых моделях телефонов и наушниках AirPods Pro появятся разъемы USB-C.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз