Apple и Samsung поделили ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году

Несмотря на локальные технологические успехи, ни один из производителей смартфонов пока не может конкурировать с Apple и Samsung. Фото: Stoner's Gadget Test

В обновленном рейтинге самых продаваемых смартфонов ТОП 10 поделили между собой Apple и Samsung. При этом iPhone продано 86,4 млн штук, а Galaxy — 53,8 млн единиц.

Рейтинг составила аналитическая компания Omdia.

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В первой половине 2023 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 14 Pro Max — 26,5 млн устройств нашли своих счастливых обладателей. "Серебро" и "бронза" тоже осталась у Apple. Их взяли соответственно iPhone 14 Pro и iPhone 14.

ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году

iPhone 14 Pro Max: продано 26,5 млн iPhone 14 Pro: 21 млн iPhone 14: 16,5 млн iPhone 13: 15,5 млн Galaxy A14: 12,4 млн Galaxy S23 Ultra: 9,6 млн Galaxy A14 5G: 9 млн Galaxy A54 5G: 8,8 млн Galaxy A35 5G: 7,1 млн iPhone 11: 6,9 млн

Интересно, что согласно недавнему исследованию известного бенчмарка AnTuTu, в новом рейтинге лучших устройств Apple, который составлен на основе отзывов пользователей, ни одна модель из новейших на это время iPhone 14 не попала даже в ТОП 20. В десятку попали восемь iPad, два старых iPhone — iPhone 12 mini и iPhone SE (2020). Ситуация довольно странная, но цифры мировых продаж не врут.

Напомним, 12 сентября Apple представит новую линейку iPhone 15. При этом на четырех новых моделях телефонов и наушниках AirPods Pro появятся разъемы USB-C.