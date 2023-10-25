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Російські хакери по-новому атакують українських користувачів — що змінилося

25 жовтня 2023 18:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські хакери по-новому атакують українських користувачів — що змінилося
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські кібератаки стали більш скоординованими. Наразі фіксуються атаки з різних місць одночасно на частини однієї інфраструктури.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Антон Демьохін в інтервʼю Bloomberg.

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За словами Демьохіна, кібератаки РФ стають все більш  витонченим і повсякденним явищем, яке спрямоване на руйнування життєво важливої інфраструктури під час війни.

Він розповів, що російські хакери продовжують атакувати державні органи, служби безпеки та комерційні підприємства, включаючи фінансові установи. Ворог намагається зашкодити наданню послуг та отримати особисті дані.

У МЗС наголосили, що Україна докладає багато зусиль у протистоянні хакерам.

"У цьому сенсі — так, вони забирають у нас і час, і увагу, і ресурси", — сказав дипломат.

За його словами, декілька хакерів з різних місць одночасно атакують різні частини однієї інфраструктури. Інші — залишили сплячі віруси в інформаційних системах, які активуються після початку наступальної операції.

"Коли ви все це об’єднуєте, ви розумієте, що це новий рівень витонченості", — наголосив Демьохін.

Він додав, що провів двосторонні зустрічі із заступником радника США з національної безпеки Енн Нойбергер під час своєї поїздки до Південно-Східної Азії та обговорив питання розвідки загроз і технології кібербезпеки.

Нагадаємо, російські хакери змінили свої методи та цілі роботи. Наразі, замість того щоб руйнувати нашу систему, вони прагнуть знайти докази своїх воєнних злочинів.

Також ми писали, що українські хакери зламали базу даних російської компанії "Сирена-Тревел". У ній зберігаються дані про пасажирів авіакомпаній та їхні страховки.

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