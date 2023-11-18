Во время войны количество кибератак на Украину выросло втрое, — Минфин США

Хакер совершает кибератаку. Фото: lexinform

В промежуток времени с января 2022 по сентябрь 2023 было зафиксировано почти 4 тыс. кибератак на Украину. Это втрое превышает количество атак к началу войны.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Грэм Стил, выступая на конференции по катастрофическим киберугрозам в Нью-Йорке.

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"В течение нескольких недель после вторжения России в Украину российские государственные киберакторы осуществили волну кибератак на украинскую инфраструктуру, включая несколько атак на предприятия сектора финансовых услуг", — рассказал он.

По словам Стила, Россия также координирует разрушительные и разрушительные кибератаки, направленные на Украину, проникновение в сеть и шпионаж в целевых странах, которые воспринимаются как союзники Украины, а также операции кибервлияния, направленные на влияние на людей во всем мире.

"Команда реагирования на чрезвычайные ситуации в области компьютерных ситуаций Украины зафиксировала почти 4000 киберинцидентов в период с января 2022 по сентябрь 2023", — отметил представитель Минфина США.

Стол уточнил, что этот показатель в три раза больше, чем в довоенный период.

Кроме того, там заметили, что негосударственные хакеры с обеих сторон конфликта нацелились на широкий спектр организаций, в том числе в секторе финансовых услуг с помощью относительно несложных инцидентов, известных как распределенные атаки на отказ в обслуживании (DDOS).

"В июне 2023 года пророссийская хактивистская группа NoName057(16) угрожала атаковать финансовый сектор Украины. В течение следующих четырех дней многочисленные украинские банки подверглись DDoS-атакам", — добавил он.

Известно, что тогда целями стали четыре крупнейших коммерческих банка Украины — ПУМБ, Сбербанк, Креди Агриколь Банк и Универсал Банк.

Напомним, что российская хакерская группа Anonymous Sudan на прошлой неделе атаковала ChatGPT OpenAI. Они заявили, что совершили кибернападение из-за ее поддержки Израиля.