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Вопрос национальной безопасности: в Ираке заблокировали Telegram

7 августа 2023 11:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вопрос национальной безопасности: в Ираке заблокировали Telegram
Премьер-министр Ирака Мохаммад Шиа Аль-Судани. Фото: World
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министерство коммуникации Ирака обосновало блокировку мессенджера Telegram соображениями национальной безопасности и необходимостью защиты персональных данных граждан.

Об этом сообщает DW.

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Власти Ирака объявили о блокировании на территории страны мессенджера Telegram. Это решение было принято "на основании директив высших органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан", говорится в заявлении министерства коммуникации от 6 августа.

В документе говорится, что иракские государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании Telegram с просьбой "сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации граждан".

В министерстве заверили, что компания эти обращения проигнорировала.

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