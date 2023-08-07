Вопрос национальной безопасности: в Ираке заблокировали Telegram

Премьер-министр Ирака Мохаммад Шиа Аль-Судани. Фото: World

Министерство коммуникации Ирака обосновало блокировку мессенджера Telegram соображениями национальной безопасности и необходимостью защиты персональных данных граждан.

Об этом сообщает DW.

Читайте также:

Чем Ираку мешает Telegram

Власти Ирака объявили о блокировании на территории страны мессенджера Telegram. Это решение было принято "на основании директив высших органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан", говорится в заявлении министерства коммуникации от 6 августа.

В документе говорится, что иракские государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании Telegram с просьбой "сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации граждан".

В министерстве заверили, что компания эти обращения проигнорировала.

Ранее мы сообщали, что у поисковика Google в скором времени появится новая функция под названием SafeSearch. Опция будет автоматически "размывать" откровенные фото, в том числе с кровью и насилием.

Также мы писали, что социальная сеть Twitter позволила своим пользователям скрывать "синюю галочку". Эту функцию добавили, чтобы не провоцировать мему и насмешки.