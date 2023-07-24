Twitter отримав новий домен та лого у вигляді літери "Х"

"Попрощаємося з пташками": Twitter отримав нове лого і домен
У неділю, 23 липня, власник Twitter Ілон Маск представив новий логотип для соціальної мережі. Відтепер, синіх птахів замінить біла літера "Х" на чорному фоні.
Відповідне відео оприлюднив Ілон Маск у Twitter.
Новий логотип для Twitter
За словами Маска, останнім часом знизилася популярність мережі, а дохід від реклами зменшився у двічі.
Через це підприємець вирішив провести ребрендинг компанії шляхом зміни логотипу та домену. Альтернативою синім птахам стане біла літера "Х" на чорному фоні.
"Незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма пташками", — написав Ілон Маск вранці, 23 липня.
Вже увечері, 23 липня, Маск анонсував зміну логотипу, оприлюднивши відповідне відео.
July 23, 2023
Також зміни у мережі Twitter підтвердила і генеральний директор Лінда Яккаріно. Вона оприлюднила фото, на якому логотип Twitter у вигляді літери "Х" проектується на будівлі корпоративної штаб-квартири в центрі Сан-Франциско.
Нагадаємо, раніше Twitter оголосив, що вимагатиме від користувачів мати обліковий запис на платформі соціальних мереж, щоб переглядати твіти. Маск назвав цей крок "тимчасовим надзвичайним заходом".
Згодом він заявив, що Twitter обмежує кількість твітів на день, які можуть читати різні облікові записи.