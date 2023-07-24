Twitter отримав новий домен та лого у вигляді літери "Х"

Логотип Twitter у вигляді літери "Х" проектується на будівлі корпоративної штаб-квартири в центрі Сан-Франциско. Фото: Reuters

У неділю, 23 липня, власник Twitter Ілон Маск представив новий логотип для соціальної мережі. Відтепер, синіх птахів замінить біла літера "Х" на чорному фоні.

Відповідне відео оприлюднив Ілон Маск у Twitter.

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За словами Маска, останнім часом знизилася популярність мережі, а дохід від реклами зменшився у двічі.

Через це підприємець вирішив провести ребрендинг компанії шляхом зміни логотипу та домену. Альтернативою синім птахам стане біла літера "Х" на чорному фоні.

"Незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма пташками", — написав Ілон Маск вранці, 23 липня.

Повідомлення Маска. Фото: скриншот

Вже увечері, 23 липня, Маск анонсував зміну логотипу, оприлюднивши відповідне відео.

Також зміни у мережі Twitter підтвердила і генеральний директор Лінда Яккаріно. Вона оприлюднила фото, на якому логотип Twitter у вигляді літери "Х" проектується на будівлі корпоративної штаб-квартири в центрі Сан-Франциско.

Повідомлення Яккаріно. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Twitter оголосив, що вимагатиме від користувачів мати обліковий запис на платформі соціальних мереж, щоб переглядати твіти. Маск назвав цей крок "тимчасовим надзвичайним заходом".