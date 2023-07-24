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"Попрощаемся с птичками": Twitter получил новое лого и домен

24 июля 2023 12:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Twitter получил новый домен и лого в виде буквы "Х"
Логотип Twitter в виде буквы "Х" проектируется на здании корпоративной штаб-квартиры в центре Сан-Франциско. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 23 июля, владелец Twitter Илон Маск представил новый логотип для социальной сети. Теперь синих птиц заменит белая буква "Х" на черном фоне.

Соответствующее видео обнародовал Илон Маск в Twitter.

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Новый логотип для Twitter

По словам Маска, в последнее время снизилась популярность сети, а доход от рекламы упал в два раза.

Поэтому предприниматель решил провести ребрендинг компании путем изменения логотипа и домена. Альтернативой синим птицам станет белая буква "Х" на черном фоне.

"Вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птичками", — написал Илон Маск утром, 23 июля.

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Сообщение Маска. Фото: скриншот

Уже вечером 23 июля Маск анонсировал смену логотипа, обнародовав соответствующее видео.

Также изменения в сети Twitter подтвердила и генеральный директор Линда Яккарино. Она обнародовала фото, где логотип Twitter в виде буквы "Х" проектируется на здании корпоративной штаб-квартиры в центре Сан-Франциско.

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Сообщение Яккарино. Фото: скриншот

Напомним, ранее Twitter объявил, что потребует от пользователей иметь аккаунт на платформе социальных сетей, чтобы просматривать твиты. Маск назвал этот шаг "временным чрезвычайным мероприятием".

Впоследствии он заявил, что Twitter ограничивает количество твитов в день, которые могут читать разные аккаунты.

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