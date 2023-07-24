Twitter получил новый домен и лого в виде буквы "Х"

Логотип Twitter в виде буквы "Х" проектируется на здании корпоративной штаб-квартиры в центре Сан-Франциско. Фото: Reuters

В воскресенье, 23 июля, владелец Twitter Илон Маск представил новый логотип для социальной сети. Теперь синих птиц заменит белая буква "Х" на черном фоне.

Соответствующее видео обнародовал Илон Маск в Twitter.

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Новый логотип для Twitter

По словам Маска, в последнее время снизилась популярность сети, а доход от рекламы упал в два раза.

Поэтому предприниматель решил провести ребрендинг компании путем изменения логотипа и домена. Альтернативой синим птицам станет белая буква "Х" на черном фоне.

"Вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птичками", — написал Илон Маск утром, 23 июля.

Сообщение Маска. Фото: скриншот

Уже вечером 23 июля Маск анонсировал смену логотипа, обнародовав соответствующее видео.

Также изменения в сети Twitter подтвердила и генеральный директор Линда Яккарино. Она обнародовала фото, где логотип Twitter в виде буквы "Х" проектируется на здании корпоративной штаб-квартиры в центре Сан-Франциско.

Сообщение Яккарино. Фото: скриншот

Напомним, ранее Twitter объявил, что потребует от пользователей иметь аккаунт на платформе социальных сетей, чтобы просматривать твиты. Маск назвал этот шаг "временным чрезвычайным мероприятием".