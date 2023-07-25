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Ребрендинг Twitter: адвокат объяснил, какие проблемы могут ожидать Илона Маска

25 июля 2023 14:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ребрендинг Twitter: адвокат объяснил, какие проблемы могут ожидать Илона Маска
Предприниматель и владелец Twitter Илон Маск. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Предприниматель и миллиардер Илон Маск решил провести ребрендинг платформы Twitter, сменив логотип и домен на букву "Х". Однако это может быть сложным с юридической точки зрения.

Об этом говорится в материале Reuters.

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Какие проблемы могут быть

По словам адвоката, известные компании, такие как Meta (META.O) и Microsoft (MSFT.O) уже имеют право собственности на букву "Х". Также она используется и в других торговых марках. По предварительным подсчетам, в США насчитывается около 900 таких корпораций.

Это может стать поводом к обжалованию и обновленная компания Маска может столкнуться с юридическими проблемами, защищая свой бренд.

"Существует 100% вероятность того, что кто-то подаст в суд из-за этого в Twitter", — сказал адвокат.

Ребрендинг Twitter

В воскресенье, 23 июля, владелец Twitter Илон Маск представил новый логотип для социальной сети. Теперь синих птиц заменит белая буква "Х" на черном фоне.

Ребрендинг компании Маск решил провести для того, чтобы привлечь больше рекламодателей. Ведь в последнее время доход от рекламы снизился вдвое.

Поэтому, изменяя лого, предприниматель стремится создать широкую платформу для коммуникации и внедрить финансовые операции.

Напомним, TikTok хочет бросить вызов Илону Маску. Популярная видео-платформа хочет разрешить постить текстовые сообщения.

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