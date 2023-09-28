Российские хакеры пытаются добраться до доказательств военных преступлений РФ, — Госспецсвязи

Украинские специалисты противостоят кибератакам российских хакеров. Фото: АрмияInform

Российские хакеры сменили свои методы и цели работы. Теперь вместо того, чтобы разрушать нашу систему, они стремятся найти доказательства своих военных преступлений.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щеголь.

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"Если в начале полномасштабного вторжения, так как они планировали захватить Украину за 3 дня, они также в киберпространстве пытались разрушить абсолютно все, что они видели, то на сегодняшний день их тактика изменилась и они пытаются все больше получить информацию. В первую очередь, это получить доступ к доказательствам их преступлений", — отмечает Юрий Щеголь.

Больше всего враг сейчас нацелен на правоохранительные органы и органы государственной власти.

Также Щеголь добавляет, что Россия хочет получить доступ к информации о своих преступлениях, чтобы понять, за что в конце концов ей придется нести ответственность.

Ранее мы сообщали, что украинские хакеры взломали базу данных российской компании "Сирена-Тревел". В ней хранятся данные о пассажирах авиакомпаний и их страховках.

Напомним, украинские хакеры оригинально поздравили украинцев с Днем Независимости Украины. В четверг, 24 августа, они получили и обнародовали доступ к данным Главного центра спецсвязи РФ.