Российские хакеры по-новому атакуют украинских пользователей — что изменилось
Российские кибератаки стали более скоординированными. В настоящее время фиксируются атаки из разных мест одновременно на части одной инфраструктуры.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Антон Демехин в интервью Bloomberg.
Российские кибератаки
По словам Демехина, кибератаки РФ становятся все более изощренным и повседневным явлением, которое направлено на разрушение жизненно важной инфраструктуры во время войны.
Он рассказал, что российские хакеры продолжают атаковать государственные органы, службы безопасности и коммерческие предприятия, включая финансовые учреждения. Враг пытается нанести ущерб предоставлению услуг и получить личные данные.
В МИД подчеркнули, что Украина прилагает много усилий по противостоянию хакерам.
"В этом смысле — да, они отнимают у нас и время, и внимание, и ресурсы", — сказал дипломат.
По его словам, несколько хакеров из разных мест одновременно атакуют разные части одной инфраструктуры. Другие — оставили спящие вирусы в информационных системах, которые активируются после начала наступательной операции.
"Когда вы все это объединяете, вы понимаете, что это новый уровень изящества", — подчеркнул Демехин.
Он добавил, что провел двусторонние встречи с заместителем советника США по национальной безопасности Энн Нойбергер во время своей поездки в Юго-Восточную Азию и обсудил вопросы разведки угроз и технологии кибербезопасности.
Напомним, российские хакеры сменили свои методы и целые работы. Теперь, вместо того чтобы разрушать нашу систему, они стремятся найти доказательства своих военных преступлений.
Также мы писали, что украинские хакеры взломали базу данных российской компании "Сирена-Тревел". В ней хранятся данные о пассажирах авиакомпаний и их страховках.
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