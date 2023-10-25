Российские хакеры по-новому атакуют украинских пользователей — что изменилось

Мужчина работает за компьютером. Фото: Pexels

Российские кибератаки стали более скоординированными. В настоящее время фиксируются атаки из разных мест одновременно на части одной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Антон Демехин в интервью Bloomberg.

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Российские кибератаки

По словам Демехина, кибератаки РФ становятся все более изощренным и повседневным явлением, которое направлено на разрушение жизненно важной инфраструктуры во время войны.

Он рассказал, что российские хакеры продолжают атаковать государственные органы, службы безопасности и коммерческие предприятия, включая финансовые учреждения. Враг пытается нанести ущерб предоставлению услуг и получить личные данные.

В МИД подчеркнули, что Украина прилагает много усилий по противостоянию хакерам.

"В этом смысле — да, они отнимают у нас и время, и внимание, и ресурсы", — сказал дипломат.

По его словам, несколько хакеров из разных мест одновременно атакуют разные части одной инфраструктуры. Другие — оставили спящие вирусы в информационных системах, которые активируются после начала наступательной операции.

"Когда вы все это объединяете, вы понимаете, что это новый уровень изящества", — подчеркнул Демехин.

Он добавил, что провел двусторонние встречи с заместителем советника США по национальной безопасности Энн Нойбергер во время своей поездки в Юго-Восточную Азию и обсудил вопросы разведки угроз и технологии кибербезопасности.

Напомним, российские хакеры сменили свои методы и целые работы. Теперь, вместо того чтобы разрушать нашу систему, они стремятся найти доказательства своих военных преступлений.

Также мы писали, что украинские хакеры взломали базу данных российской компании "Сирена-Тревел". В ней хранятся данные о пассажирах авиакомпаний и их страховках.