Apple готовит еще один обновленный гаджет в 2023 году: что это будет

Вероятно, в 2023 году выйдет iPad mini 7 с новым чипом и камерами. Фото: macrumors

Apple, возможно, готовится к выпуску iPad mini 7-го поколения еще до конца 2023 года. По крайней мере, тайваньское издание DigiTimes прогнозирует рост доли Apple на рынке планшетов именно благодаря заказам на iPad mini в четвертом квартале этого года.

Об этом сообщил MacRumors.

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DigiTimes получает информацию от поставщиков, производящих детали для iPhone и других продуктов Apple. Его источники часто дают достоверную информацию. Впрочем, сам сайт иногда неверно интерпретирует утечки.

Выпустят ли обновленный iPad mini в 2023 году

Известный эксперт Марк Гурман из Bloomberg еще в начале этого года сообщал, что обновление iPad mini в 2023-м с незначительным улучшением характеристик возможно.

В августе инсайдер ShrimpApplePro предположил, что Apple работает над седьмым поколением iPad mini и заявил: он видел доказательства того, что по крайней мере одна новая модель iPad появится в этом году.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо в январе заявил, что седьмое поколение iPad mini, скорее всего, начнет серийное производство в первом квартале 2024 года.

Какими будут изменения в iPad mini 7

Новый чип. Сейчас iPad mini 6 поколения содержит чип A15 Bionic, а новые iPhone 15 и iPhone 15 Pro используют чипы A16 и A17 Pro соответственно. Вероятно, mini 7 тоже получит новый чип. Новые камеры. Возможно обновление передней и задней камер, что потенциально может привести к появлению таких функций, как Photonic Engine, на iPad впервые. Связь. В последних моделях iPad Pro впервые появились Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Вероятно, что эти возможности появятся и у iPad mini 7.

Ранее пользователи выбрали самые любимые устройства Apple, и в ТОП 10 попали восемь моделей iPad. Также сообщалось, что Apple радикально обновит iPad Pro.