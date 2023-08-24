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ТОП-3 бюджетных Bluetooth-наушников в Украине, которые радуют качеством звучания

24 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП-3 бюджетных Bluetooth-наушников в Украине, которые радуют качеством звучания
Не обязательно покупать дорогие наушники, ведь большинство людей безразличны к тонким нюансам звука. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Найти в Украине в 2023 году TWS-наушники (раздельная пара) с функцией шумоподавления и достойным звучанием не за все деньги мира можно. По крайней мере, эксперты советуют обратить внимание на три модели стоимостью до 5000 гривен.

Об этом написал NV.

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1. Anker SaundCore Space A40

Цена от 3290 грн.

Возможно, самые лучшие наушники в своей ценовой категории.

Основные характеристики

  • Время работы: до 10 часов в режиме воспроизведения.
  • Быстрая зарядка: 10 мин на 4 часа работы.
  • Шумоподавление.
  • Комплектация: зарядный кейс, USB кабель для зарядки, сменные амбушюры.
  • Порт зарядного кейса: USB-Type-C.

2. Razer Hammerhead True Wireless

Цена около 4459 грн.

Геймерские наушники в формате TWS. Впрочем, они вполне сгодятся и для обычного пользователя.

Основные характеристики

  • Время работы: до 5 часов.
  • Быстрая зарядка от кейса: дважды.
  • Шумоподавление.
  • Комплектация: силиконовые насадки 1 пара, зарядный кейс, USB-C кабель для зарядки, ремешок для футляра.
  • Порт зарядного кейса: USB-Type-C.

3. Samsung Galaxy Buds2

Цена от 4999 грн.

Желательно пользоваться ими в связке со смартфонами Samsung через приложение Galaxy Wearable. Сенсорное управление интуитивно, настройка наушников через смартфон реализована удачно.

Основные характеристики

  • Время работы: до 5 часов.
  • Быстрая зарядка от кейса: трижды.
  • Шумоподавление.
  • Комплектация: зарядный кейс, USB-C кабель для зарядки, сменные амбушюры.
  • Порт зарядного кейса: USB-Type-C.

Ранее Samsung выпустила наушники с покемонами. Также мы писали о Bluetooth-колонке Urbanista Malibu, которой вообще не требуется зарядка.

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