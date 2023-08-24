ТОП-3 бюджетных Bluetooth-наушников в Украине, которые радуют качеством звучания
Найти в Украине в 2023 году TWS-наушники (раздельная пара) с функцией шумоподавления и достойным звучанием не за все деньги мира можно. По крайней мере, эксперты советуют обратить внимание на три модели стоимостью до 5000 гривен.
Об этом написал NV.
1. Anker SaundCore Space A40
Цена от 3290 грн.
Возможно, самые лучшие наушники в своей ценовой категории.
Основные характеристики
- Время работы: до 10 часов в режиме воспроизведения.
- Быстрая зарядка: 10 мин на 4 часа работы.
- Шумоподавление.
- Комплектация: зарядный кейс, USB кабель для зарядки, сменные амбушюры.
- Порт зарядного кейса: USB-Type-C.
2. Razer Hammerhead True Wireless
Цена около 4459 грн.
Геймерские наушники в формате TWS. Впрочем, они вполне сгодятся и для обычного пользователя.
Основные характеристики
- Время работы: до 5 часов.
- Быстрая зарядка от кейса: дважды.
- Шумоподавление.
- Комплектация: силиконовые насадки 1 пара, зарядный кейс, USB-C кабель для зарядки, ремешок для футляра.
- Порт зарядного кейса: USB-Type-C.
3. Samsung Galaxy Buds2
Цена от 4999 грн.
Желательно пользоваться ими в связке со смартфонами Samsung через приложение Galaxy Wearable. Сенсорное управление интуитивно, настройка наушников через смартфон реализована удачно.
Основные характеристики
- Время работы: до 5 часов.
- Быстрая зарядка от кейса: трижды.
- Шумоподавление.
- Комплектация: зарядный кейс, USB-C кабель для зарядки, сменные амбушюры.
- Порт зарядного кейса: USB-Type-C.
Ранее Samsung выпустила наушники с покемонами. Также мы писали о Bluetooth-колонке Urbanista Malibu, которой вообще не требуется зарядка.