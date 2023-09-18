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Новые проводные наушники Apple EarPods всего за 19 долларов круче AirPods

18 сентября 2023 17:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Новые ведущие наушники Apple EarPods всего за 19 долларов круче AirPods
Ветераны EarPods дадут фору более новым разработкам Apple. Скриншот: YouTube / MacOtakara
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Старенькие проводные наушники EarPods вместе со всей серией iPhone 15 перешли на разъем USB-C. Пользователи заметили одну из особенностей EarPods, которой могут позавидовать AirPods.

Об этом сообщило 9to5mac.

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Тестировщики из Youtube-канала MacOtakara обнаружили, что EarPods (USB-C) поддерживают воспроизведение аудио без потерь (lossless).

Поддержка lossless

"Когда я подключил EarPods (USB-C) к своему MacBook Air (M1, 2020) и проверил настройки Audio MIDI, EarPods (USB-C) имеют разрядность от 16 бит/44,1 кГц до 24 бита. Я смог подтвердить, что они оснащены цифро-аналоговым преобразователем, который поддерживает 48 кГц", — говорится в сообщении MacOtakara.

Apple Music выдает качество до 24 бит/192 кГц, но в режиме lossless — всего 24 бит/48 кГц. Следовательно, EarPods с USB-C полностью совместимы с этими стандартами.

Интересно, что обновленные AirPods Pro 2 с зарядкой через USB-C поддерживают аудио без потерь только при использовании с будущей гарнитурой Vision Pro от Apple стоимостью 3499 долларов, а проводные EarPods с USB-C по цене в 19 долларов делают это самостоятельно.

Ранее Samsung выпустила наушники с покемонами. Также мы писали о Bluetooth-колонке Urbanista Malibu, которой вообще не требуется зарядка.

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