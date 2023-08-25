Бюджетный смартфон Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, цена и дата выхода
Дату выхода и характеристики нового Samsung Galaxy S23 FE долго держали в секрете. Тем временем известный инсайдер Йогеш Брар не только объявил основные характеристики смартфона, но и заявил, что презентация долгожданной новинки состоится уже в сентябре.
Вероятно, Galaxy S23 FE покажут во время выставки IFA 2023 года 1-5 сентября в Берлине. Говорят, что смартфон будет похож на стандартную версию этой линейки.
Характеристики Samsung Galaxy S23 FE
- 6.4-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частота обновления 120 Гц.
- Емкость аккумулятора: 4500 мАч.
- Зарядка 25 Вт.
- Беспроводная зарядка.
- Чипы Exynos 2200 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (в зависимости от рынка продаж).
- 10 МП — фронтальная камера.
- Тройная задняя камера: главный 50 МП объектив с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширокоугольная, 12 МП телеобъектив с 3-кратным зумом.
- Влагозащита по рейтингу IP.
- Android 13 с интерфейсом One UI 5.1.
- Устройство будет получать обновление ОС в течение 4 лет, а патчи безопасности — в течение 5 лет.
Цена Samsung Galaxy S23 FE
Считается, что цена на устройство не будет выше, чем у предыдущей модели — 699 долларов.
Ранее мы писали, что в сражении сложных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 победил Motorola Razr+. Также мы сообщали, что Samsung выпустит новый недорогой смартфон Galaxy A05.