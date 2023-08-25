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Бюджетный смартфон Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, цена и дата выхода

25 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, цена и дата выхода
Внешне Galaxy S23 FE будет похож на стандартную версию этой линейки. Фото: notebookcheck.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Дату выхода и характеристики нового Samsung Galaxy S23 FE долго держали в секрете. Тем временем известный инсайдер Йогеш Брар не только объявил основные характеристики смартфона, но и заявил, что презентация долгожданной новинки состоится уже в сентябре.

Вероятно, Galaxy S23 FE покажут во время выставки IFA 2023 года 1-5 сентября в Берлине. Говорят, что смартфон будет похож на стандартную версию этой линейки.

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Характеристики Samsung Galaxy S23 FE

  • 6.4-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частота обновления 120 Гц.
  • Емкость аккумулятора: 4500 мАч.
  • Зарядка 25 Вт.
  • Беспроводная зарядка.
  • Чипы Exynos 2200 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (в зависимости от рынка продаж).
  • 10 МП — фронтальная камера.
  • Тройная задняя камера: главный 50 МП объектив с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширокоугольная, 12 МП телеобъектив с 3-кратным зумом.
  • Влагозащита по рейтингу IP.
  • Android 13 с интерфейсом One UI 5.1.
  • Устройство будет получать обновление ОС в течение 4 лет, а патчи безопасности — в течение 5 лет.

Цена Samsung Galaxy S23 FE

Считается, что цена на устройство не будет выше, чем у предыдущей модели — 699 долларов.

Ранее мы писали, что в сражении сложных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 победил Motorola Razr+. Также мы сообщали, что Samsung выпустит новый недорогой смартфон Galaxy A05.

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