Бюджетный смартфон Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, цена и дата выхода

Внешне Galaxy S23 FE будет похож на стандартную версию этой линейки. Фото: notebookcheck.net

Дату выхода и характеристики нового Samsung Galaxy S23 FE долго держали в секрете. Тем временем известный инсайдер Йогеш Брар не только объявил основные характеристики смартфона, но и заявил, что презентация долгожданной новинки состоится уже в сентябре.

Вероятно, Galaxy S23 FE покажут во время выставки IFA 2023 года 1-5 сентября в Берлине. Говорят, что смартфон будет похож на стандартную версию этой линейки.

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Характеристики Samsung Galaxy S23 FE

6.4-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частота обновления 120 Гц.

Емкость аккумулятора: 4500 мАч.

Зарядка 25 Вт.

Беспроводная зарядка.

Чипы Exynos 2200 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (в зависимости от рынка продаж).

10 МП — фронтальная камера.

Тройная задняя камера: главный 50 МП объектив с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширокоугольная, 12 МП телеобъектив с 3-кратным зумом.

Влагозащита по рейтингу IP.

Android 13 с интерфейсом One UI 5.1.

Устройство будет получать обновление ОС в течение 4 лет, а патчи безопасности — в течение 5 лет.

Цена Samsung Galaxy S23 FE

Считается, что цена на устройство не будет выше, чем у предыдущей модели — 699 долларов.

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