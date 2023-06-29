Новый Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, дата выпуска, цена

Новый Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, дата выпуска и какой будет цена
29 июня 2023 20:50
Вероятно, Samsung Galaxy S23 FE будет выглядеть похожим на S23 и S23+. Фото: Samsung
После пропуска Galaxy S22 FE, похоже, Samsung готова вернуться с совершенно новым смартфоном Galaxy S23 FE. Говорят, что устройство будет представлено до конца 2023 года.
Все слухи, ожидания и предсказания по S23 FE собрали вместе эксперты Pocketnow.
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Цена
- Samsung Galaxy S20 FE и Galaxy S21 FE продавались за 699 долларов в США. Есть вероятность, что Galaxy S23 FE будет продаваться по такой же цене.
Технические характеристики
Говорят, что Samsung Galaxy S23 FE будет оснащен:
- чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 или собственным процессором Samsung Exynos 2200;
- 8 ГБ оперативной памяти и встроенной памяти 128 ГБ и 256 ГБ.
Дизайн и дисплей
- Ожидается, что дизайн Galaxy S23 FE не сильно изменится, и он позаимствует многие дизайнерские нюансы и элементы из стандартного флагмана Galaxy S23.
- Сообщается, что S23 FE будет иметь такой же вырез для камеры, как Galaxy S23, но размер может несколько отличаться.
- S23 FE, как сообщается, будет иметь такую же 6,4-дюймовую панель, как и его предшественник, S21 FE.
- Можно предположить, что на S23 FE будет иметь дисплей Dynamic AMOLED 2X, как и на S21 FE. Он имел разрешение 1080 x 2340, Gorilla Glass Victus и частоту обновления 120 Гц.
Камера
- Говорили, что Galaxy S23 FE может быть оснащен тем же датчиком на 50 МП, что и Galaxy S23. Датчик имеет диафрагму f/1,8, OIS, PDAF и размер 1/1,56".
- Другая утечка утверждает, что устройство может иметь 12-мегапиксельную ультраширокую камеру и 8-мегапиксельную телефото камеру с 3-кратным оптическим увеличением.
- Сообщается, что передняя камера будет иметь 12-мегапиксельный сенсор, потенциально такой же, как у Galaxy S23.
- Технические характеристики камеры, похоже, идентичны Galaxy S23, за исключением телеобъектива, который у S23 является сенсором на 10 МП.
Батарея
- Слухи указывают на аккумулятор емкостью 4500 мАч. Galaxy S21 FE имел такую батарею, и она без проблем работала весь день.
- Ожидается, что скорость проводной зарядки составит 25 Вт. Она подпитывает смартфон от 0 до 50% за 30 минут.
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