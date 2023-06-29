Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Новый Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, дата выпуска и какой будет цена arrow

Новый Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, дата выпуска и какой будет цена

29 июня 2023 20:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Новый Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, дата выпуска, цена
Вероятно, Samsung Galaxy S23 FE будет выглядеть похожим на S23 и S23+. Фото: Samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

После пропуска Galaxy S22 FE, похоже, Samsung готова вернуться с совершенно новым смартфоном Galaxy S23 FE. Говорят, что устройство будет представлено до конца 2023 года.

Все слухи, ожидания и предсказания по S23 FE собрали вместе эксперты Pocketnow.

Читайте также:

Цена

  • Samsung Galaxy S20 FE и Galaxy S21 FE продавались за 699 долларов в США. Есть вероятность, что Galaxy S23 FE будет продаваться по такой же цене.

Технические характеристики

Говорят, что Samsung Galaxy S23 FE будет оснащен:

  • чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 или собственным процессором Samsung Exynos 2200;
  • 8 ГБ оперативной памяти и встроенной памяти 128 ГБ и 256 ГБ.

Дизайн и дисплей

  • Ожидается, что дизайн Galaxy S23 FE не сильно изменится, и он позаимствует многие дизайнерские нюансы и элементы из стандартного флагмана Galaxy S23.
  • Сообщается, что S23 FE будет иметь такой же вырез для камеры, как Galaxy S23, но размер может несколько отличаться.
  • S23 FE, как сообщается, будет иметь такую же 6,4-дюймовую панель, как и его предшественник, S21 FE.
  • Можно предположить, что на S23 FE будет иметь дисплей Dynamic AMOLED 2X, как и на S21 FE. Он имел разрешение 1080 x 2340, Gorilla Glass Victus и частоту обновления 120 Гц.

Камера

  • Говорили, что Galaxy S23 FE может быть оснащен тем же датчиком на 50 МП, что и Galaxy S23. Датчик имеет диафрагму f/1,8, OIS, PDAF и размер 1/1,56".
  • Другая утечка утверждает, что устройство может иметь 12-мегапиксельную ультраширокую камеру и 8-мегапиксельную телефото камеру с 3-кратным оптическим увеличением.
  • Сообщается, что передняя камера будет иметь 12-мегапиксельный сенсор, потенциально такой же, как у Galaxy S23.
  • Технические характеристики камеры, похоже, идентичны Galaxy S23, за исключением телеобъектива, который у S23 является сенсором на 10 МП.

Батарея

  • Слухи указывают на аккумулятор емкостью 4500 мАч. Galaxy S21 FE имел такую батарею, и она без проблем работала весь день.
  • Ожидается, что скорость проводной зарядки составит 25 Вт. Она подпитывает смартфон от 0 до 50% за 30 минут.

Ранее мы писали, какими будут цены на iPhone 15. Также сообщалось, какие смартфоны Xiaomi получат обновленную MIUI.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз