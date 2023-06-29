Новый Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, дата выпуска, цена

Вероятно, Samsung Galaxy S23 FE будет выглядеть похожим на S23 и S23+. Фото: Samsung

После пропуска Galaxy S22 FE, похоже, Samsung готова вернуться с совершенно новым смартфоном Galaxy S23 FE. Говорят, что устройство будет представлено до конца 2023 года.

Все слухи, ожидания и предсказания по S23 FE собрали вместе эксперты Pocketnow.

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Цена

Samsung Galaxy S20 FE и Galaxy S21 FE продавались за 699 долларов в США. Есть вероятность, что Galaxy S23 FE будет продаваться по такой же цене.

Технические характеристики

Говорят, что Samsung Galaxy S23 FE будет оснащен:

чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 или собственным процессором Samsung Exynos 2200;

8 ГБ оперативной памяти и встроенной памяти 128 ГБ и 256 ГБ.

Дизайн и дисплей

Ожидается, что дизайн Galaxy S23 FE не сильно изменится, и он позаимствует многие дизайнерские нюансы и элементы из стандартного флагмана Galaxy S23.

Сообщается, что S23 FE будет иметь такой же вырез для камеры, как Galaxy S23, но размер может несколько отличаться.

S23 FE, как сообщается, будет иметь такую же 6,4-дюймовую панель, как и его предшественник, S21 FE.

Можно предположить, что на S23 FE будет иметь дисплей Dynamic AMOLED 2X, как и на S21 FE. Он имел разрешение 1080 x 2340, Gorilla Glass Victus и частоту обновления 120 Гц.

Камера

Говорили, что Galaxy S23 FE может быть оснащен тем же датчиком на 50 МП, что и Galaxy S23. Датчик имеет диафрагму f/1,8, OIS, PDAF и размер 1/1,56".

Другая утечка утверждает, что устройство может иметь 12-мегапиксельную ультраширокую камеру и 8-мегапиксельную телефото камеру с 3-кратным оптическим увеличением.

Сообщается, что передняя камера будет иметь 12-мегапиксельный сенсор, потенциально такой же, как у Galaxy S23.

Технические характеристики камеры, похоже, идентичны Galaxy S23, за исключением телеобъектива, который у S23 является сенсором на 10 МП.

Батарея

Слухи указывают на аккумулятор емкостью 4500 мАч. Galaxy S21 FE имел такую батарею, и она без проблем работала весь день.

Ожидается, что скорость проводной зарядки составит 25 Вт. Она подпитывает смартфон от 0 до 50% за 30 минут.

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