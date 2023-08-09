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Битва складных смартфонов в прямом эфире: Galaxy Z Flip5 против Motorola Razr+

9 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Galaxy Z Flip5 против Motorola Razr+: битва складных смартфонов в прямом эфире
Galaxy Z Flip5 оказался более выносливым. Фото: pcmag.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Несколько дней подряд на YouTube-канале Mrkeybrd вживую проводили тестирование складных смартфонов Galaxy Z Flip5 и Motorola Razr+. Люди просто по очереди складывали и раскладывали устройства, чтобы проверить, у какого гаджета более выносливые экраны и шарниры.

Фото: thegreatfoldingtest2.com

Razr+ сошел с дистанции первым

  • На 43 тыс. складываний и раскладываний экран Motorola Razr+ уже не закрывался полностью.
  • На отметке 126 266 разе не выдержала и матрица, отказавшись работать.

Z Flip5 продержался гораздо дольше

  • Galaxy Z Flip5 не смог полностью раскрыться только после 223 тыс. раза, но матрица продолжала работать.
  • Гарантированное производителем количество складываний и раскладываний для Galaxy Flip5 составляет 200 тыс. раз.
  • В прошлом году на аналогичном тесте Galaxy Z Flip3 выдержал более 400 тыс. раз.

В этот момент трансляция прекращена, а запись теста не сохранилась. Вероятно, был превышен лимит YouTube. По крайней мере, в 2022 году во время подобного тестирования Galaxy Z Flip3 трансляция исчезла на временной отметке 142 часа.

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Тестировщики несколько дней складывали и раскладывали смартфоны. YouTube-канал Mrkeybrd.

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