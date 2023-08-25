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Бюджетний смартфон Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, ціна та дата виходу

25 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, ціна та дата виходу
Зовні Galaxy S23 FE буде схожим на стандартну версію цієї лінійки. Фото: notebookcheck.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Дату виходу та характеристики нового Samsung Galaxy S23 FE довго тримали в таємниці. Наразі відомий інсайдер Йогеш Брар не лише оголосив основні характеристики смартфона, але й заявив, що презентація довгоочікуваної новинки відбудеться вже у вересні.

Ймовірно, Galaxy S23 FE покажуть під час виставки IFA 2023 1-5 вересня в Берліні. Подейкують, що смартфон буде схожим на стандартну версію цієї лінійки.

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Характеристики Samsung Galaxy S23 FE

  • 6.4-дюймовий Dynamic AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частота оновлення 120 Гц.
  • Місткість акумулятора: 4500 мАг.
  • Зарядка 25 Вт.
  • Бездротова зарядка.
  • Чіпи Exynos 2200 або Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (залежно від ринку продажів).
  • 10 МП — фронтальна камера.
  • Потрійна задня камера: головний 50 МП об’єктив з оптичною стабілізацією, 8 МП ультраширококутна, 12 МП телеоб’єктив із 3-кратним зумом.
  • Вологозахист за рейтингом IP.
  • Android 13 з інтерфейсом One UI 5.1.
  • Пристрій отримуватиме оновлення ОС протягом 4 років, а патчі безпеки — протягом 5 років.

Ціна Samsung Galaxy S23 FE

Вважається, що ціна на пристрій не буде вищою, ніж у попередньої моделі — 699 доларів.

Раніше ми писали, що у битві складаних смартфонів Samsung Galaxy Z Flip5 переміг Motorola Razr+. Також ми повідомляли, що Samsung випускає новий недорогий смартфон Galaxy A05.

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