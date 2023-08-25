Бюджетний смартфон Samsung Galaxy S23 FE: характеристики, ціна та дата виходу
Дату виходу та характеристики нового Samsung Galaxy S23 FE довго тримали в таємниці. Наразі відомий інсайдер Йогеш Брар не лише оголосив основні характеристики смартфона, але й заявив, що презентація довгоочікуваної новинки відбудеться вже у вересні.
Ймовірно, Galaxy S23 FE покажуть під час виставки IFA 2023 1-5 вересня в Берліні. Подейкують, що смартфон буде схожим на стандартну версію цієї лінійки.
Характеристики Samsung Galaxy S23 FE
- 6.4-дюймовий Dynamic AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частота оновлення 120 Гц.
- Місткість акумулятора: 4500 мАг.
- Зарядка 25 Вт.
- Бездротова зарядка.
- Чіпи Exynos 2200 або Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (залежно від ринку продажів).
- 10 МП — фронтальна камера.
- Потрійна задня камера: головний 50 МП об’єктив з оптичною стабілізацією, 8 МП ультраширококутна, 12 МП телеоб’єктив із 3-кратним зумом.
- Вологозахист за рейтингом IP.
- Android 13 з інтерфейсом One UI 5.1.
- Пристрій отримуватиме оновлення ОС протягом 4 років, а патчі безпеки — протягом 5 років.
Ціна Samsung Galaxy S23 FE
Вважається, що ціна на пристрій не буде вищою, ніж у попередньої моделі — 699 доларів.
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