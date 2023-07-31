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Главные признаки того, что на ваш смартфон уже подсадили вирусы

31 июля 2023 19:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Главные признаки того, что на ваш смартфон уже подсадили вирусы
Не пренебрегайте правилами кибербезопасности, чтобы смартфон не преподнес вам неприятные сюрпризы. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Вредоносных программ для смартфонов становится больше чуть ли не ежедневно. Чтобы узнать, не заражено ли устройство вирусами, нужно проверить его на соответствие пяти основным признакам.

Об этом сообщило NV.

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1. Существенное снижение производительности

Признаком заражения вирусами могут быть частые зависания и очень медленная работа устройства. Вредоносные программы часто потребляют слишком много системных ресурсов. Это и приводит к понижению производительности смартфона.

2. Увеличение использования данных

Следует следить за использованием данных на смартфоне. Когда вирус тайно работает в фоновом режиме и получает доступ к данным, становится заметным увеличение их потребления.

3. Быстро разряжается батарея

Если аккумулятор начал разряжаться гораздо чаще обычного, это может быть признаком того, что вредоносные программы запускают слишком энергоемкие процессы.

4. Внезапная реклама и другие всплывающие окна

Не исключено, что в телефон попали рекламное или другое вредоносное ПО.

5. Чрезмерный нагрев

Вредоносные программы затрудняют аппаратное обеспечение, поэтому телефон может начать чаще и сильнее нагреваться.

Как защитить смартфон от вирусов

  • регулярно обновляйте операционную систему;
  • установите надежный антивирус;
  • не нажимайте на ссылки и не загружайте файлы из неизвестных источников;
  • установите двухфакторную аутентификацию.

Раньше мы писали, следует ли постоянно держать ноутбук на зарядке. Также сообщалось, почему нельзя носить смартфон в кармане.

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