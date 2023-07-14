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Google Labs выпускает свой первый ноутбук с ИИ: что он умеет

14 июля 2023 20:10
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Google Labs выпускает свой первый ноутбук с ИИ: что он умеет
NotebookLM — экспериментальный продукт, созданный небольшой командой в Google Labs. Фото: Wikipedia
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Новое устройство Google будет иметь NotebookLM – программное обеспечение для заметок, в основе которого лежит языковая модель. Вместо типичного чат-бота это программное обеспечение работает с контентом, который у вас уже есть.

"Ключевое отличие NotebookLM от традиционных чат-ботов с искусственным интеллектом заключается в том, что NotebookLM позволяет "заземлить" языковую модель в ваших заметках и источниках", — пояснили в Google.

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Что умеет NotebookLM

  • Когда вы загружаете Google Doc в NotebookLM, он автоматически генерирует краткое содержание документа и предоставляет ключевые темы и вопросы для лучшего понимания материала.
  • Можно попросить NotebookLM, чтобы он создал глоссарий ключевых терминов, краткое изложение конкретных аспектов документа и т.д.
  • Если вы создаете контент, можно поделиться идеями для видео и попросить его создать сценарий в соответствии с релизом.

NotebookLM — это экспериментальный продукт, созданный небольшой командой в Google Labs. Команда намерена протестировать его и узнать, как усовершенствовать технологию, прежде чем продвигать ее дальше.

В настоящее время NotebookLM тестируется небольшой группой пользователей в США.

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