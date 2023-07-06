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Миниатюрный помощник: Anker выпустил суперкомпактный павербанк для iPhone

6 июля 2023 21:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Anker выпустил супер компактный павербанк для iPhone
Anker Nano Power Bank не больше коробочки спичек. Фото: 9to5toys
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компания Anker представила новый повербанк для iPhone. Маленькие габариты Anker Nano Power Bank делают его лучшим помощником аккумулятора смартфона в пути.

По сообщению 9to5toys, миниатюрный повербанк продается в США за 32 долл. (1174 грн по актуальному валютному курсу).

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Характеристики Anker Nano Power Bank

  • Емкость — 5000 мАч.
  • Мощность — 12 Вт
  • Подключается к iPhone снизу с помощью встроенного Lightning-штекера.
  • За одну сессию может зарядить iPhone или iPad и кейс AirPods 1,5–2 раза.
Anker Nano Power Bank выглядит как естественное удлинение iPhone. Фото: Anker

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