Anker выпустил супер компактный павербанк для iPhone

Anker Nano Power Bank не больше коробочки спичек. Фото: 9to5toys

Компания Anker представила новый повербанк для iPhone. Маленькие габариты Anker Nano Power Bank делают его лучшим помощником аккумулятора смартфона в пути.

По сообщению 9to5toys, миниатюрный повербанк продается в США за 32 долл. (1174 грн по актуальному валютному курсу).

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Характеристики Anker Nano Power Bank

Емкость — 5000 мАч.

Мощность — 12 Вт

Подключается к iPhone снизу с помощью встроенного Lightning-штекера.

За одну сессию может зарядить iPhone или iPad и кейс AirPods 1,5–2 раза.

Anker Nano Power Bank выглядит как естественное удлинение iPhone. Фото: Anker

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