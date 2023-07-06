Anker выпустил супер компактный павербанк для iPhone

Миниатюрный помощник: Anker выпустил суперкомпактный павербанк для iPhone
6 июля 2023 21:45
Anker Nano Power Bank не больше коробочки спичек. Фото: 9to5toys
Компания Anker представила новый повербанк для iPhone. Маленькие габариты Anker Nano Power Bank делают его лучшим помощником аккумулятора смартфона в пути.
По сообщению 9to5toys, миниатюрный повербанк продается в США за 32 долл. (1174 грн по актуальному валютному курсу).
Читайте также:
На полках украинских магазинов новинки пока нет. Вся надежда на AliExpress.
Характеристики Anker Nano Power Bank
- Емкость — 5000 мАч.
- Мощность — 12 Вт
- Подключается к iPhone снизу с помощью встроенного Lightning-штекера.
- За одну сессию может зарядить iPhone или iPad и кейс AirPods 1,5–2 раза.
Ранее мы писали, какие бренды выпустят смартфоны с рекордной оперативностью.
Также мы публиковали ТОП-5 лучших в 2023 году чехлов для смартфонов с полезными функциями.