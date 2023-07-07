Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Краш-тест: почему Google Pixel Fold назвали худшим смартфоном arrow

Краш-тест: почему Google Pixel Fold назвали худшим смартфоном

7 июля 2023 15:42
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Почему Google Pixel Fold назвали самым худшим смартфоном
Google Pixel Fold оказался не готов к испытаниям грубой силой. Фото: wired
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На YouTube-канале JerryRigEverything выложен тест на прочность нового смартфона Google Pixel Fold. Результаты впечатляют – прибор по цене 1799 долл. не выдержал элементарных физических нагрузок.

Pixel Fold представили только в мае 2023 года. Причем Google заявлял, что на смартфоне установлен самый крепкий шарнир на рынке. Но автор ролика отметил, что Pixel Fold является одним из самых хрупких смартфонов из тех, что он испытывал. А перепортил он техники немало.

Читайте также:

Что показал текст на прочность Google Pixel Fold

  • Внутренний складывающийся экран царапается просто ногтем.
  • Корпус модели также достаточно легко поцарапать.
  • Более прочный внешний экран.
  • Внешний экран получил повреждение от зажигалки.
  • За 8 секунд нагрева зажигалкой внутреннего экрана прибор отключился.
  • Изгиб смартфона сломался при первом же несильном нажатии в противоположном складывании направлении.
  • Несколькими несильными движениями блоггер разломал Google Pixel Fold полностью.

Ранее мы сообщали, что Apple изменила планы производства Vision Pro. Гарнитуры смешанной реальности для всех желающих не хватит.

Также мы публиковали рейтинг смартфонов Android в 2023 году по показателю цена-качество.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз