Почему Google Pixel Fold назвали самым худшим смартфоном

Google Pixel Fold оказался не готов к испытаниям грубой силой. Фото: wired

На YouTube-канале JerryRigEverything выложен тест на прочность нового смартфона Google Pixel Fold. Результаты впечатляют – прибор по цене 1799 долл. не выдержал элементарных физических нагрузок.

Pixel Fold представили только в мае 2023 года. Причем Google заявлял, что на смартфоне установлен самый крепкий шарнир на рынке. Но автор ролика отметил, что Pixel Fold является одним из самых хрупких смартфонов из тех, что он испытывал. А перепортил он техники немало.

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Внутренний складывающийся экран царапается просто ногтем.

Корпус модели также достаточно легко поцарапать.

Более прочный внешний экран.

Внешний экран получил повреждение от зажигалки.

За 8 секунд нагрева зажигалкой внутреннего экрана прибор отключился.

Изгиб смартфона сломался при первом же несильном нажатии в противоположном складывании направлении.

Несколькими несильными движениями блоггер разломал Google Pixel Fold полностью.

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