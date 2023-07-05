Лучшие смартфоны Android по соотношению цена-качество в 2023 году

Цена-качество: рейтинг смартфонов Android в 2023 году
Аналитики AnTuTu представили новое исследование соотношения цены и качества разных смартфонов Android. Обзор разбили на пять ценовых категорий смартфонов: до 300 долларов, до 450 долларов, до 750 долларов и более 750 долларов.
Идеальным бюджетным вариантом назван Redmi Note 12, а лучшей люкс-моделью эксперты назвали iQOO 11 Pro.
В итоге четыре призовых места в более дешевых сегментах заняли устройства марки Redmi, а в более дорогой группе смартфонов iQOO представлены трижды.
Redmi Note 12 Turbo
Среди устройств ценой до 300 долл. победил Redmi Note 12 Turbo, который по убранству преобладает даже некоторые бюджетные флагманы.
За ним расположились:
- Redmi Note12T Pro;
- OnePlus Ace Racing Edition в дизайне флагманского OnePlus 10 Pro.
Redmi K60
В сегменте до 450 долл. тройку лидеров составили:
- Redmi K60;
- Nubia Z50;
- Redmi K60 Pro.
Meizu 20
Среди смартфонов ценой до 600 долл. призерами стали:
- Meizu 20;
- iQOO Neo8 Pro;
- Xiaomi 13.
iQOO 11
В сегменте стоимостью до 750 долл. лидируют:
- iQOO 11;
- Nubia Z50 Ultra, а на третьем;
- Nubia Z50 Ultra.
iQQO 11 Pro
Среди самых дорогих смартфонов по цене свыше 750 долл. первое место занял iQOO 11 Pro. Модель имеет лучший дисплей на рынке и зарядку на 200 Вт. Выпущена специальная версия смартфона в расцветке BMW Motorsport.
За ним расположились:
- Honor Magic5 Pro;
- Samsung Galaxy S23.
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