Лучшие смартфоны Android по соотношению цена-качество в 2023 году

Опубликован рейтинг смартфонов Android по качеству, которое можно получить за свои деньги. Фото: tuta

Аналитики AnTuTu представили новое исследование соотношения цены и качества разных смартфонов Android. Обзор разбили на пять ценовых категорий смартфонов: до 300 долларов, до 450 долларов, до 750 долларов и более 750 долларов.

Идеальным бюджетным вариантом назван Redmi Note 12, а лучшей люкс-моделью эксперты назвали iQOO 11 Pro.

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В итоге четыре призовых места в более дешевых сегментах заняли устройства марки Redmi, а в более дорогой группе смартфонов iQOO представлены трижды.

Redmi Note 12 Turbo

Фото: gagadget

Среди устройств ценой до 300 долл. победил Redmi Note 12 Turbo, который по убранству преобладает даже некоторые бюджетные флагманы.

За ним расположились:

Redmi Note12T Pro;

OnePlus Ace Racing Edition в дизайне флагманского OnePlus 10 Pro.

Redmi K60

Фото: soyacincau

В сегменте до 450 долл. тройку лидеров составили:

Redmi K60;

Nubia Z50;

Redmi K60 Pro.

Meizu 20

Фото: itc

Среди смартфонов ценой до 600 долл. призерами стали:

Meizu 20;

iQOO Neo8 Pro;

Xiaomi 13.

iQOO 11

Фото: DH Photo/KVN Rohit

В сегменте стоимостью до 750 долл. лидируют:

iQOO 11;

Nubia Z50 Ultra, а на третьем;

Nubia Z50 Ultra.

iQQO 11 Pro

Фото: gsmarena

Среди самых дорогих смартфонов по цене свыше 750 долл. первое место занял iQOO 11 Pro. Модель имеет лучший дисплей на рынке и зарядку на 200 Вт. Выпущена специальная версия смартфона в расцветке BMW Motorsport.

За ним расположились:

Honor Magic5 Pro;

Samsung Galaxy S23.

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