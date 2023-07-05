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Цена-качество: рейтинг смартфонов Android в 2023 году

5 июля 2023 21:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Лучшие смартфоны Android по соотношению цена-качество в 2023 году
Опубликован рейтинг смартфонов Android по качеству, которое можно получить за свои деньги. Фото: tuta
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Аналитики AnTuTu представили новое исследование соотношения цены и качества разных смартфонов Android. Обзор разбили на пять ценовых категорий смартфонов: до 300 долларов, до 450 долларов, до 750 долларов и более 750 долларов.

Идеальным бюджетным вариантом назван Redmi Note 12, а лучшей люкс-моделью эксперты назвали iQOO 11 Pro.

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В итоге четыре призовых места в более дешевых сегментах заняли устройства марки Redmi, а в более дорогой группе смартфонов iQOO представлены трижды.

Redmi Note 12 Turbo

Фото: gagadget

Среди устройств ценой до 300 долл. победил Redmi Note 12 Turbo, который по убранству преобладает даже некоторые бюджетные флагманы.

За ним расположились:

  • Redmi Note12T Pro;
  • OnePlus Ace Racing Edition в дизайне флагманского OnePlus 10 Pro.

Redmi K60

Фото: soyacincau

В сегменте до 450 долл. тройку лидеров составили:

  • Redmi K60;
  • Nubia Z50;
  • Redmi K60 Pro.

Meizu 20

Фото: itc

Среди смартфонов ценой до 600 долл. призерами стали:

  • Meizu 20;
  • iQOO Neo8 Pro;
  • Xiaomi 13.

iQOO 11

Фото: DH Photo/KVN Rohit

В сегменте стоимостью до 750 долл. лидируют:

  • iQOO 11;
  • Nubia Z50 Ultra, а на третьем;
  • Nubia Z50 Ultra.

iQQO 11 Pro

Фото: gsmarena

Среди самых дорогих смартфонов по цене свыше 750 долл. первое место занял iQOO 11 Pro. Модель имеет лучший дисплей на рынке и зарядку на 200 Вт. Выпущена специальная версия смартфона в расцветке BMW Motorsport.

За ним расположились:

  • Honor Magic5 Pro;
  • Samsung Galaxy S23.

Ранее мы писали, какими будут цены на iPhone 15. Также сообщалось, какие смартфоны Xiaomi получат обновленную MIUI.

 

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