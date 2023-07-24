Лучшие смартфоны Android по цене до 300 долларов в 2023 году: ТОП-5

ТОП-5 лучших смартфонов Android по цене до 300 долларов в 2023 году
Можно приобрести смартфон, не выбрасывая кучу денег за множество часто ненужных функций. Просто выберите только то, что вам по-настоящему необходимо.
Эксперты XDA-DEVELOPERS рекомендуют телефоны Android. Возможно, ТОП-5 не предлагает ничего ординарного, но эти приборы имеют прекрасное соотношение цены и качества и способны справляться с большинством повседневных рабочих нагрузок.
1. Samsung Galaxy A23 5G
Плюсы
- Хороший дизайн и качество сборки.
- Четкий дисплей с частотой обновления 120 Гц.
- Надежная производительность.
Минусы
- Нет рейтинга IP.
- Камеры могли быть лучше.
Цена 300 долларов.
2. OnePlus Nord N30 5G
Плюсы
- Красивый дизайн.
- Аккумулятор на 5000 мАч с проводной зарядкой до 50 Вт.
- Надежная производительность.
Минусы
- Производительность камеры.
- Качество сборки могло быть лучше.
Цена 300 долларов.
3. Samsung Galaxy A14 5G
Плюсы
- Впечатляющая производительность по такой цене.
- Хороший вид, дисплей 90 Гц.
- Великое время автономной работы.
Минусы
- Нет рейтинга IP.
- Камеры макросъемки и камеры глубины могли быть лучше.
Цена 200 долларов.
4. TCL Stylus 5G
Плюсы
- Надежная производительность для повседневного использования.
- Время автономной работы.
- Красивый стилус.
Минусы
- Программное обеспечение могло быть лучше.
- С камерами нужно немного поработать.
Цена 258 долларов.
5. POCO M4 Pro
Плюсы
- Производительность.
- Время автономной работы.
- Устойчивость к брызгам IP53.
Минусы
- Плохая производительность камеры.
- Дисплей мог быть ярче.
Цена 242 долларов.
Ранее мы писали о лучших смартфонах для фотографирования в 2023 году. Также публиковали рейтинг смартфонов Android по соотношению цена-качество в 2023 году.