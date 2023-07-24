Лучшие смартфоны Android по цене до 300 долларов в 2023 году: ТОП-5

Чтобы не тратить лишние деньги, выберите только нужные функции смартфона. Фото: freepik

Можно приобрести смартфон, не выбрасывая кучу денег за множество часто ненужных функций. Просто выберите только то, что вам по-настоящему необходимо.

Эксперты XDA-DEVELOPERS рекомендуют телефоны Android. Возможно, ТОП-5 не предлагает ничего ординарного, но эти приборы имеют прекрасное соотношение цены и качества и способны справляться с большинством повседневных рабочих нагрузок.

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1. Samsung Galaxy A23 5G

Фото: gagadget

Плюсы

Хороший дизайн и качество сборки.

Четкий дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Надежная производительность.

Минусы

Нет рейтинга IP.

Камеры могли быть лучше.

Цена 300 долларов.

2. OnePlus Nord N30 5G

Фото: ixbt

Плюсы

Красивый дизайн.

Аккумулятор на 5000 мАч с проводной зарядкой до 50 Вт.

Надежная производительность.

Минусы

Производительность камеры.

Качество сборки могло быть лучше.

Цена 300 долларов.

3. Samsung Galaxy A14 5G

Фото: ua-fusionelectronix

Плюсы

Впечатляющая производительность по такой цене.

Хороший вид, дисплей 90 Гц.

Великое время автономной работы.

Минусы

Нет рейтинга IP.

Камеры макросъемки и камеры глубины могли быть лучше.

Цена 200 долларов.

4. TCL Stylus 5G

Фото: gsmarena

Плюсы

Надежная производительность для повседневного использования.

Время автономной работы.

Красивый стилус.

Минусы

Программное обеспечение могло быть лучше.

С камерами нужно немного поработать.

Цена 258 долларов.

5. POCO M4 Pro

Фото: itmag

Плюсы

Производительность.

Время автономной работы.

Устойчивость к брызгам IP53.

Минусы

Плохая производительность камеры.

Дисплей мог быть ярче.

Цена 242 долларов.

Ранее мы писали о лучших смартфонах для фотографирования в 2023 году. Также публиковали рейтинг смартфонов Android по соотношению цена-качество в 2023 году.