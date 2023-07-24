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ТОП-5 лучших смартфонов Android по цене до 300 долларов в 2023 году

24 июля 2023 21:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Лучшие смартфоны Android по цене до 300 долларов в 2023 году: ТОП-5
Чтобы не тратить лишние деньги, выберите только нужные функции смартфона. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Можно приобрести смартфон, не выбрасывая кучу денег за множество часто ненужных функций. Просто выберите только то, что вам по-настоящему необходимо.

Эксперты XDA-DEVELOPERS рекомендуют телефоны Android. Возможно, ТОП-5 не предлагает ничего ординарного, но эти приборы имеют прекрасное соотношение цены и качества и способны справляться с большинством повседневных рабочих нагрузок.

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1. Samsung Galaxy A23 5G

Фото: gagadget

Плюсы

  • Хороший дизайн и качество сборки.
  • Четкий дисплей с частотой обновления 120 Гц.
  • Надежная производительность.

Минусы

  • Нет рейтинга IP.
  • Камеры могли быть лучше.

Цена 300 долларов.

2. OnePlus Nord N30 5G

Фото: ixbt

Плюсы

  • Красивый дизайн.
  • Аккумулятор на 5000 мАч с проводной зарядкой до 50 Вт.
  • Надежная производительность.

Минусы

  • Производительность камеры.
  • Качество сборки могло быть лучше.

Цена 300 долларов.

3. Samsung Galaxy A14 5G

Фото: ua-fusionelectronix

Плюсы

  • Впечатляющая производительность по такой цене.
  • Хороший вид, дисплей 90 Гц.
  • Великое время автономной работы.

Минусы

  • Нет рейтинга IP.
  • Камеры макросъемки и камеры глубины могли быть лучше.

Цена 200 долларов.

4. TCL Stylus 5G

Фото: gsmarena

Плюсы

  • Надежная производительность для повседневного использования.
  • Время автономной работы.
  • Красивый стилус.

Минусы

  • Программное обеспечение могло быть лучше.
  • С камерами нужно немного поработать.

Цена 258 долларов.

5. POCO M4 Pro

Фото: itmag

Плюсы

  • Производительность.
  • Время автономной работы.
  • Устойчивость к брызгам IP53.

Минусы

  • Плохая производительность камеры.
  • Дисплей мог быть ярче.

Цена 242 долларов.

Ранее мы писали о лучших смартфонах для фотографирования в 2023 году. Также публиковали рейтинг смартфонов Android по соотношению цена-качество в 2023 году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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