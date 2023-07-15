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Опасно ли для смартфона резкое прерывание зарядки

15 июля 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Опасно ли для смартфона резкое прерывание зарядки
Смартфон на зарядке. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Многие пользователи смартфонов стараются не пользоваться телефоном, пока он не зарядится до 100%. Как выяснилось, это ошибка. Не стоит ждать, пока батарея полностью зарядится или разрядится.

Об этом сообщает УНИАН.

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Прерывание зарядки

Зарядка смартфона до 100% может привести к быстрому износу батареи. Эксперты говорят, что в 99% случаях можно безопасно прерывать зарядку телефона.

Современные гаджеты отличаются от своих предшественников, батарея которых не рассчитана на неполную зарядку. Сейчас смартфоны адаптированы к частичной зарядке. По словам экспертов, заряжать смартфон короткими сессиями полезно. Пользователям не стоит переживать из-за этого.

Беспроблемная работа аккумулятора

Секрет долгой и надежной работы аккумулятора кроется в том, как происходит первая зарядка. Если вы приобрели новый смартфон, то его следует разрядить до 0%, а после этого зарядить до 100%. Это поможет откалибровать телефон. В таком случае прерывать зарядку не стоит.

Правила зарядки телефона:

  • Заряжать смартфон нужно до 80%, а разряжать — не ниже 20%;
  • никогда не оставлять телефон на зарядке на ночь;
  • не использовать телефон, пока он подключен к кабелю;
  • следить, чтобы смартфон не перегревался;
  • использовать оригинальные зарядные кабели.

Напомним, Европейский Союз принял закон, запрещающий смартфоны без съемного аккумулятора. Это позволит пользователям без проблем и быстро заменять батареи избегая посещения сервисного центра.

Также мы писали, что если вы вынуждены часто заряжать свой смартфон, не исключено, что гаджет продолжает выполнять функции, которые вам сейчас не нужны. Просто выключите их, и батарея устройства вздохнет с облегчением.

Добавим, через месяц после анонса iOS 17 компания Apple представила открытое тестирование операционной системы. Прошивку могут скачать все желающие.

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