iPhone 15 Plus против iPhone 15 Pro Max: стоит ли переплачивать
Какой смартфон лучше приобрести — iPhone 15 Plus или iPhone 15 Pro Max. Все зависит от того, для каких целей вам нужен смартфон.
Сначала сравним стоимость устройств.
Цены на iPhone 15 Plus
- 128 ГБ от 47499 грн;
- 256 ГБ от 52499 грн;
- 512 ГБ от 62 499 грн.
Цены на iPhone 15 Pro Max
- 256 ГБ от 63499 грн;
- 512 ГБ от 73 499 грн;
- 1 ТВ от 83 499 грн.
Как видим, разница в цене на устройстве существенна.
Теперь посмотрим, что предлагает 15 Pro Max по сравнению с 15 Plus.
- Частота обновления дисплея 120 Гц против 60 Гц в 15 Plus.
- Титановый корпус против алюминиевого.
- Более тонкие рамки дисплея.
- Кнопка действия против кнопки беззвучного режима.
- Современный чипсет А17 Pro против А16 Bionic.
- Максимальный объем памяти 1 ТБ против 512 ГБ.
- Супер быстрый USB-C.
- Супер быстрый Wi-Fi 6E.
К тому же iPhone 15 Pro Max имеет расширенные творческие возможности камеры:
- макрорежим на ультраширокоугольной камере;
- 5-кратный оптический зум;
- ночной портретный режим;
- множество стандартов видео.
Конечно частота обновления экрана 60 Гц в iPhone 15 Plus — очень скромный показатель для смартфона по цене свыше 1000 долларов.
Что касается всего остального, подумайте, нужно ли вам переплачивать за дополнительные функции в телефоне более 20 тыс. грн? Нужны ли вам 1 ТБ памяти, более тонкие рамки дисплея, расширенные творческие возможности камеры? Есть ли у вас роутер для Wi-Fi 6E? Если да, то iPhone 15 Pro Max создан для вас.
Ранее мы писали, что iPhone 15 Pro Max не выдержал стресс-теста. Также сообщалось, что Apple готовит еще один обновленный гаджет в 2023 году.