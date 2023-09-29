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iPhone 15 Plus против iPhone 15 Pro Max: стоит ли переплачивать

29 сентября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Plus против iPhone 15 Pro Max: стоит ли переплачивать
Частота обновления экрана 60 Гц в iPhone 15 Plus – очень скромный показатель для смартфона по цене свыше 1000 долларов. Фото: Apple
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Какой смартфон лучше приобрести — iPhone 15 Plus или iPhone 15 Pro Max. Все зависит от того, для каких целей вам нужен смартфон.

Сначала сравним стоимость устройств.

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Цены на iPhone 15 Plus

  • 128 ГБ от 47499 грн;
  • 256 ГБ от 52499 грн;
  • 512 ГБ от 62 499 грн.

Цены на iPhone 15 Pro Max

  • 256 ГБ от 63499 грн;
  • 512 ГБ от 73 499 грн;
  • 1 ТВ от 83 499 грн.

Как видим, разница в цене на устройстве существенна.

Теперь посмотрим, что предлагает 15 Pro Max по сравнению с 15 Plus.

  • Частота обновления дисплея 120 Гц против 60 Гц в 15 Plus.
  • Титановый корпус против алюминиевого.
  • Более тонкие рамки дисплея.
  • Кнопка действия против кнопки беззвучного режима.
  • Современный чипсет А17 Pro против А16 Bionic.
  • Максимальный объем памяти 1 ТБ против 512 ГБ.
  • Супер быстрый USB-C.
  • Супер быстрый Wi-Fi 6E.

К тому же iPhone 15 Pro Max имеет расширенные творческие возможности камеры:

  • макрорежим на ультраширокоугольной камере;
  • 5-кратный оптический зум;
  • ночной портретный режим;
  • множество стандартов видео.

Конечно частота обновления экрана 60 Гц в iPhone 15 Plus — очень скромный показатель для смартфона по цене свыше 1000 долларов.

Что касается всего остального, подумайте, нужно ли вам переплачивать за дополнительные функции в телефоне более 20 тыс. грн? Нужны ли вам 1 ТБ памяти, более тонкие рамки дисплея, расширенные творческие возможности камеры? Есть ли у вас роутер для Wi-Fi 6E? Если да, то iPhone 15 Pro Max создан для вас.

Ранее мы писали, что iPhone 15 Pro Max не выдержал стресс-теста. Также сообщалось, что Apple готовит еще один обновленный гаджет в 2023 году.

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