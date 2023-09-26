iPhone 15 Pro Max не выдержал стресс-теста: подробности
Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything протестировал iPhone 15 Pro Max на прочность. Устройство в целом неплохо выдержало действие острых предметов и воздействие огня, но при относительно несильном сгибании заднее стекло гаджета пошло трещинами.
Сразу отметим, что меньший по размерам iPhone 15 Pro тест на сгибание перенес с честью.
Царапание
Заметных царапин удалось нанести лишь 7-м из 10 по остроте ножом. Но покрытие с титановой рамки снималось достаточно просто.
"У Apple ушло 14 часов на нанесение PVD-покрытия, а я потратил всего 14 секунд, чтобы его снять", — прокомментировал ведущий.
Однако экран, заднее стекло и покрытие объективов хорошо выдержали тест на царапины.
"Apple заявила, что это стекло экрана самое прочное из тех, которые когда-либо использовалось в смартфонах. Они называют его керамическим экраном, и я с этим согласен", — отметил экспериментатор.
Высокие температуры
iPhone 15 Pro Max в целом отлично противодействовал огню.
"В смартфоне установлен 6,7-дюймовый OLED-дисплей. Влияние огня на экран длится около бесконечности секунд, но он никак не реагирует на мою зажигалку. Хорошая работа, Apple", — сказал ведущий.
Тест на сгибание
Неожиданно заднее стекло на iPhone 15 Pro Max не выдержало несильного сжатия. Следовательно, эта часть телефона является его слабым местом. Данную уязвимость следует учитывать его новым и будущим владельцам.
"Я тестирую смартфоны на прочность в течение 11 лет, и большинство телефонов не ломаются. А этот щелчок был аномально быстрым. Я немного ошеломлен. Я не уверен, это потому, что титановая рама 5-го класса имеет почти в три раза большую прочность на разрыв, чем у алюминия, но стеклу не понравилось, когда на него давили", — подытожил ведущий.
Ранее мы сообщали, что проводные наушники Apple EarPods всего за 19 долларов оказались круче AirPods. Также сообщалось, что пользователи недовольны скоростью зарядки iPhone 15.