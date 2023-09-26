iPhone 15 Pro Max не выдержал стресс-теста: подробности

iPhone 15 Pro Max не выдержал не самого сильного сжатия. Скриншот: YouTube / JerryRigEverything

Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything протестировал iPhone 15 Pro Max на прочность. Устройство в целом неплохо выдержало действие острых предметов и воздействие огня, но при относительно несильном сгибании заднее стекло гаджета пошло трещинами.

Сразу отметим, что меньший по размерам iPhone 15 Pro тест на сгибание перенес с честью.

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Царапание

Скриншот: YouTube / JerryRigEverything

Заметных царапин удалось нанести лишь 7-м из 10 по остроте ножом. Но покрытие с титановой рамки снималось достаточно просто.

"У Apple ушло 14 часов на нанесение PVD-покрытия, а я потратил всего 14 секунд, чтобы его снять", — прокомментировал ведущий.

Однако экран, заднее стекло и покрытие объективов хорошо выдержали тест на царапины.

"Apple заявила, что это стекло экрана самое прочное из тех, которые когда-либо использовалось в смартфонах. Они называют его керамическим экраном, и я с этим согласен", — отметил экспериментатор.

Высокие температуры

Скриншот: YouTube / JerryRigEverything

iPhone 15 Pro Max в целом отлично противодействовал огню.

"В смартфоне установлен 6,7-дюймовый OLED-дисплей. Влияние огня на экран длится около бесконечности секунд, но он никак не реагирует на мою зажигалку. Хорошая работа, Apple", — сказал ведущий.

Тест на сгибание

Скриншот: YouTube / JerryRigEverything

Неожиданно заднее стекло на iPhone 15 Pro Max не выдержало несильного сжатия. Следовательно, эта часть телефона является его слабым местом. Данную уязвимость следует учитывать его новым и будущим владельцам.

"Я тестирую смартфоны на прочность в течение 11 лет, и большинство телефонов не ломаются. А этот щелчок был аномально быстрым. Я немного ошеломлен. Я не уверен, это потому, что титановая рама 5-го класса имеет почти в три раза большую прочность на разрыв, чем у алюминия, но стеклу не понравилось, когда на него давили", — подытожил ведущий.

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