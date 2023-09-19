iPhone 15: пользователи недовольны скоростью зарядки нового смартфона Apple
Фанаты Apple надеялись, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поддерживать более быструю зарядку, чем предыдущие версии телефонов. Но прорыва, похоже, не произошло.
Об этом сообщил Технофан.
Мощность зарядки
По информации японского портала Mac Otakara, смартфоны iPhone 15 линейки поддерживают зарядку мощностью 27 Вт (9 В при 3 А). Это показатели тождественны характеристикам прошлогодних моделей iPhone 14. Хотя в Apple заявили, что от адаптера 20 Вт или выше, телефоны могут заряжаться до 50% за полчаса.
Обратная зарядка
На презентации Apple показала, что к iPhone 15 можно подключить AirPods Pro 2 с разъемом USB Type-C для подзарядки. В Mac Otakara отмечают, что в этом случае максимальная выходная мощность составляет 4,5 Вт (5/0,9 А).
Стандарты USB
Только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили поддержку стандарта USB 3.0 с возможностью передачи данных на скорости до 10 Гбит/с. Базовые модели ограничены USB 2.0 и 480 Мбит/с.
Ранее эксперт объяснил, как неправильная зарядка может повлиять на iPhone 15. Также пользователи выбрали лучший iPhone всех времен.