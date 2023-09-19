iPhone 15: пользователи недовольны скоростью зарядки нового смартфона Apple

От зарядки iPhone 15 ожидали большего. Фото: showmetech

Фанаты Apple надеялись, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поддерживать более быструю зарядку, чем предыдущие версии телефонов. Но прорыва, похоже, не произошло.

Об этом сообщил Технофан.

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Мощность зарядки

По информации японского портала Mac Otakara, смартфоны iPhone 15 линейки поддерживают зарядку мощностью 27 Вт (9 В при 3 А). Это показатели тождественны характеристикам прошлогодних моделей iPhone 14. Хотя в Apple заявили, что от адаптера 20 Вт или выше, телефоны могут заряжаться до 50% за полчаса.

Обратная зарядка

На презентации Apple показала, что к iPhone 15 можно подключить AirPods Pro 2 с разъемом USB Type-C для подзарядки. В Mac Otakara отмечают, что в этом случае максимальная выходная мощность составляет 4,5 Вт (5/0,9 А).

Стандарты USB

Только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили поддержку стандарта USB 3.0 с возможностью передачи данных на скорости до 10 Гбит/с. Базовые модели ограничены USB 2.0 и 480 Мбит/с.

Ранее эксперт объяснил, как неправильная зарядка может повлиять на iPhone 15. Также пользователи выбрали лучший iPhone всех времен.