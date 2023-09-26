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iPhone 15 Pro Max не витримав стрес-тесту: подробиці

26 вересня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro Max не витримав стрес-тесту: подробиці
iPhone 15 Pro Max не витримав не самого сильного стискання. Скриншот: YouTube / JerryRigEverything
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Ведучий YouTube-каналу JerryRigEverything протестував iPhone 15 Pro Max на міцність. Пристрій загалом непогано витримав дію гострих предметів та вплив вогню, але при відносно несильному згинанні заднє скло гаджета пішло тріщинами.

Одразу зазначимо, що менший за розмірами iPhone 15 Pro тест на згинання переніс із честю.

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Дряпання

Скриншот: YouTube / JerryRigEverything

Помітних подряпин вдалося завдати лише 7-м із 10 за гостротою ножем. Але покриття з титанової рамки знімалося досить легко.

"В Apple пішло 14 годин на нанесення PVD-покриття, а я витратив лише 14 секунд, щоб його зняти", — прокоментував ведучий.

Проте екран, заднє скло та покриття об'єктивів гарно витримали тест на подряпини.

"Apple заявила, що це скло екрана найміцніше з тих, які коли-небудь використовувалися в смартфонах. Вони називають його керамічним екраном, і я з цим згоден", — зазначив експериментатор.

Високі температури

Скриншот: YouTube / JerryRigEverything

iPhone 15 Pro Max в цілому відмінно протидіяв вогню.

"В смартфоні встановлений 6,7-дюймовий OLED-дисплей. Вплив вогню на екран триває близько нескінченності секунд, але він ніяк не реагує на мою запальничку. Гарна робота, Apple", — сказав ведучий.

Тест на згинання

Скриншот: YouTube / JerryRigEverything

Несподівано заднє скло на iPhone 15 Pro Max не витримало не найсильнішого стискання. Отже, ця частина телефону є його слабким місцем. На цю вразливість слід зважати його новим та майбутнім власникам.

"Я тестую смартфони на міцність протягом 11 років, і більшість телефонів не ламаються. А це клацання було аномально швидким. Я трохи приголомшений. Я не впевнений, чи це тому, що титанова рама 5-го класу має майже в три рази більшу міцність на розрив, ніж в алюмінію, але склу не сподобалось, коли на нього натискали", — підсумував ведучий.

Раніше ми повідомляли, що дротові навушники Apple EarPods лише за 19 доларів виявилися крутішими за AirPods. Також повідомлялося, що користувачі незадоволені швидкістю зарядки iPhone 15.

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