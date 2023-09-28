iPhone 15 Pro Max уступил Huawei P60 Pro: чем китайский флагман лучше
Эксперты DXOMARK провели тестирование камер iPhone 15 Pro Max. Устройство показало себя с лучшей стороны, но в глобальном рейтинге камерофонов заняло лишь второе место после Huawei P60 Pro.
Об этом сообщил сайт DXOMARK.
Плюсы 15 Pro Max
- Высокая яркость и контрастность при просмотре фотографий на HDR-дисплее.
- Точная экспозиция даже в ночных снимках.
- Приятная и естественная цветопередача и оттенки человеческой кожи на портретах.
- Отличная детализация при ярком освещении.
- Быстрый и точный автофокус.
- Эффективная стабилизация видео.
Минусы 15 Pro Max
- Шум на фотографиях в условиях недостаточного освещения.
- Нежелательные артефакты, в частности, блики, ореолы и т.д.
- Несколько ограничен динамический диапазон на фотографиях.
- Неодинакова детализация на всех диапазонах масштабирования.
iPhone 15 Pro Max получил 153 балла за фото и 158 баллов за видео. И хотя в нескольких категориях 15 Pro Max занял первое место, этого не хватило для общей победы. Новый смартфон Apple с 154 баллами не догнал в рейтинге глобального лидера Huawei P60 Pro и стал серебряным призером.
Что сказали эксперты DXOMARK
- Apple iPhone 15 Pro Max — лучший iPhone, протестированный ими на сегодня.
- Технические характеристики камеры на бумаге могут выглядеть не столь передовыми, но инженерам Apple удалось сделать улучшение там, где это имеет значение.
- 4-слойный датчик улучшает качество изображения и обеспечивает плавное масштабирование до двух раз.
- Специальный 5-кратный телеобъектив обеспечивает лучшее качество изображения и более высокий коэффициент теле-зума.
Ранее геймеры показали, пригоден ли iPhone 15 Pro Max для игр. Также стали известны результаты стресс-теста iPhone 15 Pro Max.