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iPhone 15 Pro Max уступил Huawei P60 Pro: чем китайский флагман лучше

28 сентября 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro Max уступил Huawei P60 Pro: чем китайский флагман лучше
Несмотря на выдающиеся результаты тестирования камеры, iPhone 15 Pro Max занял лишь второе место после чемпиона Huawei P60 Pro. Скриншот: YouTube / Robert Nawrowski
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Эксперты DXOMARK провели тестирование камер iPhone 15 Pro Max. Устройство показало себя с лучшей стороны, но в глобальном рейтинге камерофонов заняло лишь второе место после Huawei P60 Pro.

Об этом сообщил сайт DXOMARK.

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Плюсы 15 Pro Max

  • Высокая яркость и контрастность при просмотре фотографий на HDR-дисплее.
  • Точная экспозиция даже в ночных снимках.
  • Приятная и естественная цветопередача и оттенки человеческой кожи на портретах.
  • Отличная детализация при ярком освещении.
  • Быстрый и точный автофокус.
  • Эффективная стабилизация видео.

Минусы 15 Pro Max

  • Шум на фотографиях в условиях недостаточного освещения.
  • Нежелательные артефакты, в частности, блики, ореолы и т.д.
  • Несколько ограничен динамический диапазон на фотографиях.
  • Неодинакова детализация на всех диапазонах масштабирования.

iPhone 15 Pro Max получил 153 балла за фото и 158 баллов за видео. И хотя в нескольких категориях 15 Pro Max занял первое место, этого не хватило для общей победы. Новый смартфон Apple с 154 баллами не догнал в рейтинге глобального лидера Huawei P60 Pro и стал серебряным призером.

Фото: dxomark.com

Что сказали эксперты DXOMARK

  • Apple iPhone 15 Pro Max — лучший iPhone, протестированный ими на сегодня.
  • Технические характеристики камеры на бумаге могут выглядеть не столь передовыми, но инженерам Apple удалось сделать улучшение там, где это имеет значение.
  • 4-слойный датчик улучшает качество изображения и обеспечивает плавное масштабирование до двух раз.
  • Специальный 5-кратный телеобъектив обеспечивает лучшее качество изображения и более высокий коэффициент теле-зума.

Ранее геймеры показали, пригоден ли iPhone 15 Pro Max для игр. Также стали известны результаты стресс-теста iPhone 15 Pro Max.

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