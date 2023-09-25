iPhone 15 Pro Max: тесты показали, пригоден ли этот смартфон для игр

iPhone 15 Pro Max, вероятно, не станет новой игровой платформой. Фото: ktc.ua

Для iPhone 15 Pro Max анонсировали несколько крупных игровых проектов, в том числе две новые части Resident Evil. Впрочем, похоже, что новому гаджету не суждено быть крутым игровым смартфоном.

Об этом сообщил китайский ресурс Bilibili.

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Сильный нагрев смартфона

Выяснилось, что iPhone 15 Pro Max слишком сильно нагревается. В частности, во время игры Genshin Impact с высокими настройками графики температура гаджета подскочила до 48°C, а яркость экрана упала до 300 нит. При том, что в комнате было всего 25°C.

Ошибки системы охлаждения

Во время игры Resident Evil Village в iPhone 15 Pro Max активно происходило тепловое дросселирование при интенсивных нагрузках. Система охлаждения устройства не справилась, в результате чего снизилась тактовая частота и количество кадров. Сначала кадровая частота держалась на уровне 40 кадров/с, после нагревания упала до 30 кадров/с.

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