iPhone 15 Pro Max: тесты показали, пригоден ли этот смартфон для игр
Для iPhone 15 Pro Max анонсировали несколько крупных игровых проектов, в том числе две новые части Resident Evil. Впрочем, похоже, что новому гаджету не суждено быть крутым игровым смартфоном.
Об этом сообщил китайский ресурс Bilibili.
Сильный нагрев смартфона
Выяснилось, что iPhone 15 Pro Max слишком сильно нагревается. В частности, во время игры Genshin Impact с высокими настройками графики температура гаджета подскочила до 48°C, а яркость экрана упала до 300 нит. При том, что в комнате было всего 25°C.
Ошибки системы охлаждения
Во время игры Resident Evil Village в iPhone 15 Pro Max активно происходило тепловое дросселирование при интенсивных нагрузках. Система охлаждения устройства не справилась, в результате чего снизилась тактовая частота и количество кадров. Сначала кадровая частота держалась на уровне 40 кадров/с, после нагревания упала до 30 кадров/с.
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