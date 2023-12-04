iPhone 15 Pro Max против Vivo X100 Pro: что купить

Vivo X100 Pro имеет недостаток — смартфон официально не поставляется в Европу. Фото: @GadgetsCompare

Apple iPhone 15 Pro Max и Vivo X100 Pro — одни из самых желанных смартфонов в 2023 году. Оба устройства могут похвастаться поразительными техническими характеристиками и возможностями.

Об этом написал GizmoChina.

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Дизайн

iPhone 15 Pro Max сохраняет фирменный дизайн с плоскими краями, ставший синонимом флагманских смартфонов Apple. Устройство имеет титановую рамку и прочную стеклянную заднюю панель, доступную в различных цветовых решениях.

Vivo X100 Pro имеет алюминиевую рамку и стеклянную заднюю панель с плавным изогнутым переходом к краям. Устройство доступно в различных ярких цветах.

Дисплей

iPhone 15 Pro Max получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с разрешением 1290 x 2796 пикселей. Он поддерживает Dolby Vision и HDR10+.

Vivo X100 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260 x 2800 пикселей. Технология AMOLED обеспечивает плавные углы обзора и яркие цвета, даже под прямыми солнечными лучами.

Процессор и ПО

iPhone 15 Pro Max работает на базе чипсета Apple A17 Pro следующего поколения — мощного процессора, разработанного для обеспечения исключительной производительности.

Vivo X100 Pro оснащен чипом MediaTek Dimensity 9300 — флагманским процессором, который обеспечивает надежную производительность.

15 Pro Max работает на iOS 17, новой операционной системе Apple. Vivo X100 Pro поставляется с Android 14, новейшей ОС от Google.

Камера

iPhone 15 Pro Max имеет тройную заднюю камеру: 48 МП основная, 12 МП сверхширокоугольная и 12 МП телефото. Эта комбинация обеспечивает исключительное качество изображения в различных условиях освещения и расширение возможностей зумирования.

Vivo X100 Pro получила заднюю камеру с тремя 50 МП датчиками: основным, сверхширокоугольным и телефото. Такая настройка обеспечивает универсальность фотосъемки с высоким разрешением и хорошую производительность при съемке в условиях низкой освещенности.

Аккумулятор

iPhone 15 Pro Max имеет батарею 4441 мАч. Благодаря чипсету A17 Pro и оптимизированному ПО, зарядки хватает на целый день при умеренном и интенсивном использовании.

Vivo X100 Pro получила аккумуляторы 5260 мАч или 5400 мАч. Такая емкость обеспечит длительное использование даже для требовательных к энергии пользователей.

Цена

Стоимость iPhone 15 Pro Max стартует от 1199 долларов на мировом рынке. Vivo X100 Pro доступен только на азиатском рынке от 650 долларов. Какой бы вы выбрали?

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