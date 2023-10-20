Початкові моделі iPhone 16 будуть потужніші за iPhone 15 Pro Max, — аналітик

iPhone 15 Pro Max матиме слабкіший чип, ніж iPhone 16. Фото: gsmarena.com

Щоб збільшити продажі, Apple реалізує свої базові моделі за відносно нижчими цінами через використання в смартфонах процесора попереднього року, за винятком моделей Pro. Це призвело до помітного зниження продуктивності пристроїв та гострої критики компанії, але ситуація зміниться у 2024 році.

Про це повідомив Gizmochina.

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На думку відомого аналітика Джеффа Пу, iPhone 16 та 16 Plus у наступному році отримають не чіп A16, а чіп A18.

Він очікує, що чіпи вироблятимуться за допомогою 3-нм техпроцесу другого покоління "N3E" від виробника чіпів TSMC.

Пу назвав чіп A17 Pro в моделях iPhone 15 Pro, заснований на 3-нанометровому техпроцесі TSMC першого покоління "N3B", "перехідним дизайном".

Процесори, які використовуватимуться в 16-й лінійці смартфонів Apple

iPhone 16: чіп A18 (N3E)

iPhone 16 Plus: чіп A18 (N3E)

iPhone 16 Pro: чіп A18 Pro (N3E)

iPhone 16 Pro Max: чіп A18 Pro (N3E)

Сьогодні моделі iPhone 15 та iPhone 15 Plus, оснащені чіпом A16 Bionic, а iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max використовують A17 Pro.

Якщо заяви Пу відповідають дійсності, то між стандартними моделями iPhone 15 та 16 виникне значна різниця в продуктивності.

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