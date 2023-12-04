iPhone 15 Pro Max проти Vivo X100 Pro: що купити

Vivo X100 Pro має недолік — смартфон офіційно не поставляється в Європу. Фото: @GadgetsCompare

Apple iPhone 15 Pro Max та Vivo X100 Pro — одні з найбільш бажаних смартфонів у 2023 році. Обидва пристрої можуть похвалитися вражаючими технічними характеристиками та можливостями.

Про це написав GizmoChina.

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Дизайн

iPhone 15 Pro Max зберігає фірмовий дизайн з плоскими краями, який став синонімом флагманських смартфонів Apple. Пристрій має титанову рамку та міцну скляну задню панель, доступну в різних колірних рішеннях.

Vivo X100 Pro має алюмінієву рамку та скляну задню панель з плавним, вигнутим переходом до країв. Пристрій доступний у різноманітних яскравих кольорах.

Дисплей

iPhone 15 Pro Max отримав 6,7-дюймовим OLED-дисплей Super Retina XDR з роздільною здатністю 1290 x 2796 пікселів. Він підтримує Dolby Vision і HDR10+.

Vivo X100 Pro оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1260 x 2800 пікселів. Технологія AMOLED забезпечує плавні кути огляду та яскраві кольори навіть під прямими сонячними променями.

Процесор та ПЗ

iPhone 15 Pro Max працює на базі чипсета Apple A17 Pro наступного покоління — потужного процесора, розробленого для забезпечення виняткової продуктивності.

Vivo X100 Pro оснащений чипом MediaTek Dimensity 9300 — флагманським процесором, який забезпечує надійну продуктивність.

15 Pro Max працює на iOS 17, новітній операційній системі Apple. Vivo X100 Pro постачається з Android 14, найновішою ОС від Google.

Камера

iPhone 15 Pro Max має потрійну задню камеру: 48 МП основна, 12 МП надширококутна та 12 МП телефото. Ця комбінація забезпечує виняткову якість зображення в різних умовах освітлення та розширені можливості зумування.

Vivo X100 Pro отримала задню камеру з трьома 50 МП датчиками: основним, надширококутним та телефото. Таке налаштування забезпечує універсальність фотозйомки з високою роздільною здатністю та гарну продуктивність при зйомці в умовах низької освітленості.

Акумулятор

iPhone 15 Pro Max має батарею 4441 мАг. Завдяки чипсету A17 Pro та оптимізованому ПЗ, зарядки вистачає на цілий день при помірному та інтенсивному використанні.

Vivo X100 Pro отримала акумулятори 5260 мАг або 5400 мАг. Така місткість забезпечить тривале використання навіть для вимогливих до енергії користувачів.

Ціна

Вартість iPhone 15 Pro Max стартує від 1199 доларів на світовому ринку. Vivo X100 Pro — доступний лише га азійському ринку від 650 доларів. То, який би ви обрали?

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