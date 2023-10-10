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Samsung Galaxy S23 против Google Pixel 8: какой смартфон лучше выбрать

10 октября 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy S23 против Google Pixel 8: какой смартфон лучше выбрать
Оба телефона во многом схожи. Фото: phonearena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S23 считаются двумя лучшими компактными флагманскими устройствами 2023 года. У них много общего, и выбор в пользу одного из смартфонов будет зависеть от нюансов.

Эксперты Pocket Now изучили усовершенствования в обоих смартфонах.

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Сравнительные цены

  • Google Pixel 8 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и конфигурациями хранилища на 128 и 256 ГБ по цене 699 долларов и 759 долларов соответственно.
  • Samsung Galaxy S23 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и с хранилищами 128 и 256 ГБ по цене 800 и 860 долларов соответственно.

Дизайн и дисплей

  • Pixel 8 внешне очень похож на своего предшественника.
  • Galaxy S23 также похож на своего предшественника
  • Оба смартфона компактны, но Galaxy более маленький и легкий.
  • Вес Galaxy S23 168 г против 187 г Pixel 8.
  • Pixel 8 имеет 6,2-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит.
  • Galaxy S23 оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1750 нит.
  • Обе технологии дисплеев поддерживают воспроизведение видео в формате HDR10+.

Камеры

  • Критической разницы между камерами устройств нет. Оба смартфона отлично годятся для тех, кто хочет делать хорошие фото при любых условиях освещения, но телеобъектив Galaxy S23 может предложить чуть больше с точки зрения функциональности.

Аккумулятор

  • Pixel 8 имеет батарею на 4575 мАч.
  • Galaxy S23 получил аккумулятор на 3900 мАч, но он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2.
  • Говорят, что Tensor G3 — чипсет Pixel 8 — улучшает производительность и эффективность по сравнению с Tensor G2, но еще рано говорить, как это влияет на аккумулятор.
  • Pixel 8 питается от 27 Вт проводной и 18 Вт беспроводной зарядки.
  • Galaxy S23 имеет проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную 15 Вт.

Оба телефона поддерживают технологию медленной зарядки, но ожидается, что Pixel 8 немного превзойдет Galaxy S23. Он имеет гораздо больший аккумулятор, хотя Tensor G3 и не будет столь быстрым, как Snapdragon 8 Gen 2.

Поддержка обновления

  • Когда доходит до поддержки, Google Pixel 8 побеждает, ведь компания пообещала семь лет обновления операционной системы, функций и безопасности.
  • Samsung предлагает всего четыре года обновления операционной системы и пять лет обновления системы безопасности.

Samsung Galaxy S23 против Google Pixel 8: что выбрать

  • Если вы полагаетесь на набор приложений Google, а также хотите пользоваться своим смартфоном еще много лет, то выигрывает Pixel 8.
  • Если вы ищете больше возможностей для персонализации, отличное аппаратное и программное обеспечение, следует рассмотреть Galaxy S23.
  • Решение будет зависеть от того, какое из этих устройств предлагает лучший пакет именно для ваших личных нужд.

Ранее мы сообщали, что во время мероприятия "Сделано Google" 4 октября 2023 были представлены смартфоны Pixel 8. Также мы писали о ТОП 5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году.

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