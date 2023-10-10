Samsung Galaxy S23 против Google Pixel 8: какой смартфон лучше выбрать

Оба телефона во многом схожи. Фото: phonearena.com

Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S23 считаются двумя лучшими компактными флагманскими устройствами 2023 года. У них много общего, и выбор в пользу одного из смартфонов будет зависеть от нюансов.

Эксперты Pocket Now изучили усовершенствования в обоих смартфонах.

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Сравнительные цены

Google Pixel 8 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и конфигурациями хранилища на 128 и 256 ГБ по цене 699 долларов и 759 долларов соответственно.

Samsung Galaxy S23 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и с хранилищами 128 и 256 ГБ по цене 800 и 860 долларов соответственно.

Дизайн и дисплей

Pixel 8 внешне очень похож на своего предшественника.

Galaxy S23 также похож на своего предшественника

Оба смартфона компактны, но Galaxy более маленький и легкий.

Вес Galaxy S23 168 г против 187 г Pixel 8.

Pixel 8 имеет 6,2-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит.

Galaxy S23 оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1750 нит.

Обе технологии дисплеев поддерживают воспроизведение видео в формате HDR10+.

Камеры

Критической разницы между камерами устройств нет. Оба смартфона отлично годятся для тех, кто хочет делать хорошие фото при любых условиях освещения, но телеобъектив Galaxy S23 может предложить чуть больше с точки зрения функциональности.

Аккумулятор

Pixel 8 имеет батарею на 4575 мАч.

Galaxy S23 получил аккумулятор на 3900 мАч, но он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2.

Говорят, что Tensor G3 — чипсет Pixel 8 — улучшает производительность и эффективность по сравнению с Tensor G2, но еще рано говорить, как это влияет на аккумулятор.

Pixel 8 питается от 27 Вт проводной и 18 Вт беспроводной зарядки.

Galaxy S23 имеет проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную 15 Вт.

Оба телефона поддерживают технологию медленной зарядки, но ожидается, что Pixel 8 немного превзойдет Galaxy S23. Он имеет гораздо больший аккумулятор, хотя Tensor G3 и не будет столь быстрым, как Snapdragon 8 Gen 2.

Поддержка обновления

Когда доходит до поддержки, Google Pixel 8 побеждает, ведь компания пообещала семь лет обновления операционной системы, функций и безопасности.

Samsung предлагает всего четыре года обновления операционной системы и пять лет обновления системы безопасности.

Samsung Galaxy S23 против Google Pixel 8: что выбрать

Если вы полагаетесь на набор приложений Google, а также хотите пользоваться своим смартфоном еще много лет, то выигрывает Pixel 8.

Если вы ищете больше возможностей для персонализации, отличное аппаратное и программное обеспечение, следует рассмотреть Galaxy S23.

Решение будет зависеть от того, какое из этих устройств предлагает лучший пакет именно для ваших личных нужд.

Ранее мы сообщали, что во время мероприятия "Сделано Google" 4 октября 2023 были представлены смартфоны Pixel 8. Также мы писали о ТОП 5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году.