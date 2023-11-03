iPhone 15 Pro против Samsung Galaxy Z Flip 5: что купить

iPhone 15 Pro и Galaxy Z Flip 5 – топовые смартфоны 2023 года, которые предлагают мощные процессоры, великолепные камеры и великолепные экраны. Фото: tomsguide.com

iPhone 15 Pro и Galaxy Z Flip 5 – одни из лучших смартфонов, которые вы можете приобрести в 2023 году, предлагают лучшие процессоры, флагманские датчики камер, длительное время автономной работы и яркие дисплеи. Выбор между устройствами будет сложным.

Об этом написал Pocket Now.

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iPhone 15 Pro

Фото: pocketnow.com

Плюсы

Яркий 6,1-дюймовый дисплей 120 Гц.

Мощный чип A17 Pro с большим объемом памяти.

Прекрасные улучшения камеры.

Порт USB-C и зарядка 30 Вт.

Минусы

Титановое покрытие скользкое и притягивает отпечатки пальцев.

Нет 5-кратного оптического зума, как у 15 Pro Max.

Цена 1000 долларов.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Фото: pocketnow.com

Плюсы

Красивый и стильный дизайн.

3,4-дюймовый дисплей-обложка, складывающийся 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей 120 Гц.

Отличная производительность с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Двойная 12 МП камера.

Минусы

Медленная зарядка.

Маленький аккумулятор 3700 мАч.

Неменяющееся аппаратное обеспечение камеры.

Цена 1000 долларов.

iPhone 15 Pro против Samsung Galaxy Z Flip 5: что выбрать

Оба телефона имеют одинаковую цену, но Galaxy Z Flip 5 получил вдвое большую базовую память по сравнению с iPhone 15 Pro, что делает его потенциально лучшим предложением для некоторых покупателей.

Apple имеет хорошую экосистему и превосходные функции преемственности, от которых трудно отказаться, хотя это не невозможно. Однако придется чем-то пожертвовать, если вы собрались переходить на Android.

iPhone 15 Pro рекомендуется всем поклонникам iOS и экосистемы Apple, а также тем, кому нужен телефон, который бесперебойно работает с другими устройствами Apple и предлагает отличные функции камеры.

Galaxy Z Flip 5 будет хорошим выбором для тех, кто готов попробовать складной форм-фактор и воспользоваться уникальным и многофункциональным опытом Samsung, позволяющим делать все, что вы только можете себе представить.

Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также производили сравнения iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro.