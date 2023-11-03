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iPhone 15 Pro против Samsung Galaxy Z Flip 5, — что лучше выбрать

3 ноября 2023 10:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro против Samsung Galaxy Z Flip 5: что купить
iPhone 15 Pro и Galaxy Z Flip 5 – топовые смартфоны 2023 года, которые предлагают мощные процессоры, великолепные камеры и великолепные экраны. Фото: tomsguide.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

iPhone 15 Pro и Galaxy Z Flip 5 – одни из лучших смартфонов, которые вы можете приобрести в 2023 году, предлагают лучшие процессоры, флагманские датчики камер, длительное время автономной работы и яркие дисплеи. Выбор между устройствами будет сложным.

Об этом написал Pocket Now.

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iPhone 15 Pro

Фото: pocketnow.com

Плюсы

  • Яркий 6,1-дюймовый дисплей 120 Гц.
  • Мощный чип A17 Pro с большим объемом памяти.
  • Прекрасные улучшения камеры.
  • Порт USB-C и зарядка 30 Вт.

Минусы

  • Титановое покрытие скользкое и притягивает отпечатки пальцев.
  • Нет 5-кратного оптического зума, как у 15 Pro Max.

Цена 1000 долларов.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Фото: pocketnow.com

Плюсы

  • Красивый и стильный дизайн.
  • 3,4-дюймовый дисплей-обложка, складывающийся 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей 120 Гц.
  • Отличная производительность с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
  • Двойная 12 МП камера.

Минусы

  • Медленная зарядка.
  • Маленький аккумулятор 3700 мАч.
  • Неменяющееся аппаратное обеспечение камеры.

Цена 1000 долларов.

iPhone 15 Pro против Samsung Galaxy Z Flip 5: что выбрать

Оба телефона имеют одинаковую цену, но Galaxy Z Flip 5 получил вдвое большую базовую память по сравнению с iPhone 15 Pro, что делает его потенциально лучшим предложением для некоторых покупателей.

Apple имеет хорошую экосистему и превосходные функции преемственности, от которых трудно отказаться, хотя это не невозможно. Однако придется чем-то пожертвовать, если вы собрались переходить на Android.

iPhone 15 Pro рекомендуется всем поклонникам iOS и экосистемы Apple, а также тем, кому нужен телефон, который бесперебойно работает с другими устройствами Apple и предлагает отличные функции камеры.

Galaxy Z Flip 5 будет хорошим выбором для тех, кто готов попробовать складной форм-фактор и воспользоваться уникальным и многофункциональным опытом Samsung, позволяющим делать все, что вы только можете себе представить.

Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также производили сравнения iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro.

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