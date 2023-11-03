iPhone 15 Pro против Samsung Galaxy Z Flip 5: что купить

iPhone 15 Pro против Samsung Galaxy Z Flip 5, — что лучше выбрать
iPhone 15 Pro и Galaxy Z Flip 5 – одни из лучших смартфонов, которые вы можете приобрести в 2023 году, предлагают лучшие процессоры, флагманские датчики камер, длительное время автономной работы и яркие дисплеи. Выбор между устройствами будет сложным.
Об этом написал Pocket Now.
iPhone 15 Pro
Плюсы
- Яркий 6,1-дюймовый дисплей 120 Гц.
- Мощный чип A17 Pro с большим объемом памяти.
- Прекрасные улучшения камеры.
- Порт USB-C и зарядка 30 Вт.
Минусы
- Титановое покрытие скользкое и притягивает отпечатки пальцев.
- Нет 5-кратного оптического зума, как у 15 Pro Max.
Цена 1000 долларов.
Samsung Galaxy Z Flip 5
Плюсы
- Красивый и стильный дизайн.
- 3,4-дюймовый дисплей-обложка, складывающийся 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей 120 Гц.
- Отличная производительность с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
- Двойная 12 МП камера.
Минусы
- Медленная зарядка.
- Маленький аккумулятор 3700 мАч.
- Неменяющееся аппаратное обеспечение камеры.
Цена 1000 долларов.
iPhone 15 Pro против Samsung Galaxy Z Flip 5: что выбрать
Оба телефона имеют одинаковую цену, но Galaxy Z Flip 5 получил вдвое большую базовую память по сравнению с iPhone 15 Pro, что делает его потенциально лучшим предложением для некоторых покупателей.
Apple имеет хорошую экосистему и превосходные функции преемственности, от которых трудно отказаться, хотя это не невозможно. Однако придется чем-то пожертвовать, если вы собрались переходить на Android.
iPhone 15 Pro рекомендуется всем поклонникам iOS и экосистемы Apple, а также тем, кому нужен телефон, который бесперебойно работает с другими устройствами Apple и предлагает отличные функции камеры.
Galaxy Z Flip 5 будет хорошим выбором для тех, кто готов попробовать складной форм-фактор и воспользоваться уникальным и многофункциональным опытом Samsung, позволяющим делать все, что вы только можете себе представить.
Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также производили сравнения iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro.
Читайте Новини.LIVE!