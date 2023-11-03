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iPhone 15 Pro проти Samsung Galaxy Z Flip 5, — що краще обрати

3 листопада 2023 10:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro проти Samsung Galaxy Z Flip 5: що купити
iPhone 15 Pro та Galaxy Z Flip 5 — топові смартфони 2023 року, які пропонують потужні процесори, чудові камери та прекрасні екрани. Фото: tomsguide.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

iPhone 15 Pro та Galaxy Z Flip 5 — одні з найкращих смартфонів, які ви можете придбати у 2023 році, що пропонують найкращі процесори, флагманські датчики камер, тривалий час автономної роботи та яскраві дисплеї. Вибір між пристроями буде складним.

Про це написав Pocket Now.

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iPhone 15 Pro

Фото: pocketnow.com

Плюси

  • Яскравий 6,1-дюймовий дисплей 120 Гц.
  • Потужний чіп A17 Pro з більшим обсягом пам'яті.
  • Чудові покращення камери.
  • Порт USB-C та зарядка на 30 Вт.

Мінуси

  • Титанове покриття слизьке та притягує відбитки пальців.
  • Немає 5-кратного оптичного зуму, як у 15 Pro Max.

Ціна 1000 доларів.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Фото: pocketnow.com

Плюси

  • Гарний та стильний дизайн.
  • 3,4-дюймовий дисплей-обкладинка, складаний 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей 120 Гц.
  • Відмінна продуктивність з чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
  • Подвійна 12 МП камера.

Мінуси

  • Повільна зарядка.
  • Маленький акумулятор 3700 мАг.
  • Незмінне апаратне забезпечення камери.

Ціна 1000 доларів.

iPhone 15 Pro проти Samsung Galaxy Z Flip 5: що обрати

Обидва телефони мають однакову ціну, але Galaxy Z Flip 5 отримав вдвічі більшу базову пам'ять порівняно з iPhone 15 Pro, що робить його потенційно кращою пропозицією для деяких покупців.

Apple має гарну екосистему та чудові функції спадкоємності, від яких важко відмовитися, хоча це не є неможливим. Проте, доведеться чимось пожертвувати, якщо ви зібралися переходити на Android.

iPhone 15 Pro рекомендується всім прихильникам iOS та екосистеми Apple, а також тим, кому потрібен телефон, який безперебійно працює з іншими пристроями Apple та пропонує чудові функції камери.

Galaxy Z Flip 5 буде гарним вибором для тих, хто готовий спробувати складаний форм-фактор та скористатися унікальним й багатофункціональним досвідом Samsung, який дозволяє робити все, що ви лише можете собі уявити.

Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також проводили порівняння iPhone 15 Pro та Google Pixel 8 Pro.

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