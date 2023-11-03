iPhone 15 Pro проти Samsung Galaxy Z Flip 5: що купити

iPhone 15 Pro проти Samsung Galaxy Z Flip 5, — що краще обрати
iPhone 15 Pro та Galaxy Z Flip 5 — одні з найкращих смартфонів, які ви можете придбати у 2023 році, що пропонують найкращі процесори, флагманські датчики камер, тривалий час автономної роботи та яскраві дисплеї. Вибір між пристроями буде складним.
Про це написав Pocket Now.
iPhone 15 Pro
Плюси
- Яскравий 6,1-дюймовий дисплей 120 Гц.
- Потужний чіп A17 Pro з більшим обсягом пам'яті.
- Чудові покращення камери.
- Порт USB-C та зарядка на 30 Вт.
Мінуси
- Титанове покриття слизьке та притягує відбитки пальців.
- Немає 5-кратного оптичного зуму, як у 15 Pro Max.
Ціна 1000 доларів.
Samsung Galaxy Z Flip 5
Плюси
- Гарний та стильний дизайн.
- 3,4-дюймовий дисплей-обкладинка, складаний 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей 120 Гц.
- Відмінна продуктивність з чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
- Подвійна 12 МП камера.
Мінуси
- Повільна зарядка.
- Маленький акумулятор 3700 мАг.
- Незмінне апаратне забезпечення камери.
Ціна 1000 доларів.
iPhone 15 Pro проти Samsung Galaxy Z Flip 5: що обрати
Обидва телефони мають однакову ціну, але Galaxy Z Flip 5 отримав вдвічі більшу базову пам'ять порівняно з iPhone 15 Pro, що робить його потенційно кращою пропозицією для деяких покупців.
Apple має гарну екосистему та чудові функції спадкоємності, від яких важко відмовитися, хоча це не є неможливим. Проте, доведеться чимось пожертвувати, якщо ви зібралися переходити на Android.
iPhone 15 Pro рекомендується всім прихильникам iOS та екосистеми Apple, а також тим, кому потрібен телефон, який безперебійно працює з іншими пристроями Apple та пропонує чудові функції камери.
Galaxy Z Flip 5 буде гарним вибором для тих, хто готовий спробувати складаний форм-фактор та скористатися унікальним й багатофункціональним досвідом Samsung, який дозволяє робити все, що ви лише можете собі уявити.
Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також проводили порівняння iPhone 15 Pro та Google Pixel 8 Pro.
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