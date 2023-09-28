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iPhone 15 против Galaxy S23: какой смартфон начального уровня стоит купить

28 сентября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 против Galaxy S23: какой смартфон начального уровня стоит купить
iPhone 15 и Galaxy S23: чьи преимущества подчеркнут недостатки оппонента? Скриншот: YouTube/iAuthority
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сегодня многим пользователям трудно сделать свой выбор между двумя самыми дешевыми флагманами iPhone 15 и Samsung Galaxy S23. Эксперты сравнили смартфоны и дают несколько советов для потребителей.

Об этом сообщил Pocket Now.

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Сравнительные цены

  • Цена iPhone 15 начинается от 799 долларов за базовый вариант с 128 ГБ встроенной памяти. Также доступны варианты на 256 ГБ и 512 ГБ за 899 и 1099 долларов соответственно.
  • Samsung Galaxy S23 уже некоторое время находится на рынке и уже стоит 749 долларов на сайте Samsung. Хотя можно дождаться акции в розничных магазинах по более низкой цене.

Преимущества iPhone 15

  • Яркий 6,1-дюймовый дисплей OLED с функцией Dynamic Island.
  • Мощный чипсет A16 Bionic.
  • 48 МП основная камера.

Недостатки iPhone 15

  • Дисплей с частотой обновления 60 Гц.
  • Отсутствие телеобъектива.

Плюсы Samsung Galaxy S23

  • Мощный и эффективный чипсет Snapdragon 8 Gen 2.
  • Тройная камера.
  • Дисплей 120 Гц.
  • Камера с 3-кратным оптическим зумом.
  • Датчик отпечатков пальцев под дисплеем.

Минусы Samsung Galaxy S23

  • Нет варианта на 512 ГБ.
  • Дисплей не так ярок, как у iPhone 15.

iPhone 15 против Samsung Galaxy S23: сравнительные технические характеристики

Таблица: Pocket Now

iPhone 15 или Galaxy S23: что выбрать

Если у вас уже есть другие устройства Apple — AirPods, iPad или Mac, то iPhone 15 — именно то, что вам нужно. Он имеет значительные обновления по сравнению с предыдущим поколением, а за свою цену предлагает множество функций Pro.

И хотя у него нет дисплея с частотой обновления 120 Гц, смартфон показывает великолепные возможности камеры, большой и яркий дисплей, мощную производительность, прочный корпус, доступ к большой библиотеке приложений iOS, общую плавность работы и, наконец, удобство универсального порта для зарядки.

Galaxy S23 является отличным выбором для тех, кто ценит кастомизацию и универсальность. Если вы предпочитаете гибкость Android и хотите устройство, которое может адаптироваться к вашим конкретным потребностям, то S23 — сильный претендент.

Благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 2, динамическому AMOLED-дисплею с частотой обновления 120 Гц и системе камер, отлично работающей в различных сценариях, он обеспечивает классный пользовательский опыт. Итак, если вам нужен телефон с отличным дисплеем, плавной работой и впечатляющими возможностями камеры, стоит обратить внимание на Galaxy S23.

Ранее мы писали, кто — iPhone против Samsung — победил в гонках на скорость. Также Samsung показала, как превратить два iPhone в один Galaxy Z Fold 5.

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