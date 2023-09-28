iPhone 15 против Galaxy S23: какой смартфон начального уровня стоит купить

iPhone 15 и Galaxy S23: чьи преимущества подчеркнут недостатки оппонента? Скриншот: YouTube/iAuthority

Сегодня многим пользователям трудно сделать свой выбор между двумя самыми дешевыми флагманами iPhone 15 и Samsung Galaxy S23. Эксперты сравнили смартфоны и дают несколько советов для потребителей.

Об этом сообщил Pocket Now.

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Сравнительные цены

Цена iPhone 15 начинается от 799 долларов за базовый вариант с 128 ГБ встроенной памяти. Также доступны варианты на 256 ГБ и 512 ГБ за 899 и 1099 долларов соответственно.

Samsung Galaxy S23 уже некоторое время находится на рынке и уже стоит 749 долларов на сайте Samsung. Хотя можно дождаться акции в розничных магазинах по более низкой цене.

Преимущества iPhone 15

Яркий 6,1-дюймовый дисплей OLED с функцией Dynamic Island.

Мощный чипсет A16 Bionic.

48 МП основная камера.

Недостатки iPhone 15

Дисплей с частотой обновления 60 Гц.

Отсутствие телеобъектива.

Плюсы Samsung Galaxy S23

Мощный и эффективный чипсет Snapdragon 8 Gen 2.

Тройная камера.

Дисплей 120 Гц.

Камера с 3-кратным оптическим зумом.

Датчик отпечатков пальцев под дисплеем.

Минусы Samsung Galaxy S23

Нет варианта на 512 ГБ.

Дисплей не так ярок, как у iPhone 15.

iPhone 15 против Samsung Galaxy S23: сравнительные технические характеристики

Таблица: Pocket Now

iPhone 15 или Galaxy S23: что выбрать

Если у вас уже есть другие устройства Apple — AirPods, iPad или Mac, то iPhone 15 — именно то, что вам нужно. Он имеет значительные обновления по сравнению с предыдущим поколением, а за свою цену предлагает множество функций Pro.

И хотя у него нет дисплея с частотой обновления 120 Гц, смартфон показывает великолепные возможности камеры, большой и яркий дисплей, мощную производительность, прочный корпус, доступ к большой библиотеке приложений iOS, общую плавность работы и, наконец, удобство универсального порта для зарядки.

Galaxy S23 является отличным выбором для тех, кто ценит кастомизацию и универсальность. Если вы предпочитаете гибкость Android и хотите устройство, которое может адаптироваться к вашим конкретным потребностям, то S23 — сильный претендент.

Благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 2, динамическому AMOLED-дисплею с частотой обновления 120 Гц и системе камер, отлично работающей в различных сценариях, он обеспечивает классный пользовательский опыт. Итак, если вам нужен телефон с отличным дисплеем, плавной работой и впечатляющими возможностями камеры, стоит обратить внимание на Galaxy S23.

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