iPhone против Samsung: кто победил в гонке на скорость

iPhone скорее включился, а Samsung лучше работал. Фото: Tech Reason

На YouTube-канале Tech Reason провели сравнительное тестирование Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max. Автор видео сравнивал скорость запуска приложений и общую производительность через полгода использования лучших флагманских моделей на рынке.

Какими оказались результаты теста

iPhone запустился быстрее Samsung, разница между смартфонами составила до 4 секунд.

При запуске приложений Samsung Galaxy S23 Ultra показал себя быстрее iPhone 14 Pro Max. Причина в том, что iPhone имеет всего 6 ГБ ОЗУ, а Samsung вдвое больше — 12 ГБ.

Скорость работы в системных приложениях между устройствами совсем невелика, но тоже в пользу Galaxy S23 Ultra.

Во время игр S23 Ultra также был намного быстрее iPhone 14 Pro Max.

Ранее компания Samsung Electronics выпустила обновление к приложению Try Galaxy, что позволяет использовать два подключенных телефона для имитации пользованием складным смартфоном — то есть дает возможность превратить два iPhone в один Galaxy Z Fold 5

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