Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow iPhone против Samsung: кто победил в гонке на скорость arrow

iPhone против Samsung: кто победил в гонке на скорость

30 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone против Samsung: кто победил в гонке на скорость
iPhone скорее включился, а Samsung лучше работал. Фото: Tech Reason
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На YouTube-канале Tech Reason провели сравнительное тестирование Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max. Автор видео сравнивал скорость запуска приложений и общую производительность через полгода использования лучших флагманских моделей на рынке.

Какими оказались результаты теста

  • iPhone запустился быстрее Samsung, разница между смартфонами составила до 4 секунд.
  • При запуске приложений Samsung Galaxy S23 Ultra показал себя быстрее iPhone 14 Pro Max. Причина в том, что iPhone имеет всего 6 ГБ ОЗУ, а Samsung вдвое больше — 12 ГБ.
  • Скорость работы в системных приложениях между устройствами совсем невелика, но тоже в пользу Galaxy S23 Ultra.
  • Во время игр S23 Ultra также был намного быстрее iPhone 14 Pro Max.

Ранее компания Samsung Electronics выпустила обновление к приложению Try Galaxy, что позволяет использовать два подключенных телефона для имитации пользованием складным смартфоном — то есть дает возможность превратить два iPhone в один Galaxy Z Fold 5

Читайте также:

Компания Apple объявила, что 12 сентября состоится осенняя презентация, на которой покажут iPhone 15. Событие будет транслироваться на сайте Apple с 20.00 по киевскому времени.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз