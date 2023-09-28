iPhone 15 проти Galaxy S23: який смартфон початкового рівня варто купити

iPhone 15 та Galaxy S23: чиї переваги підкреслять недоліки опонента? Скриншот: YouTube / iAuthority

Сьогодні багатьом користувачам важко зробити свій вибір між двома найдешевшими флагманами iPhone 15 та Samsung Galaxy S23. Експерти порівняли смартфони між собою та мають кілька порад для споживачів.

Про це повідомив Pocket Now.

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Порівняльні ціни

Ціна iPhone 15 починається від 799 доларів за базовий варіант зі 128 ГБ вбудованої пам'яті. Також доступні варіанти на 256 ГБ та 512 ГБ за 899 та 1099 доларів відповідно.

Samsung Galaxy S23 вже деякий час знаходиться на ринку й вже коштує 749 доларів на сайті Samsung. Хоча можна дочекатися акції в роздрібних магазинах за нижчою ціною.

Переваги iPhone 15

Яскравий 6,1-дюймовий OLED-дисплей з функцією Dynamic Island.

Потужний чипсет A16 Bionic.

48 МП основна камера.

Недоліки iPhone 15

Дисплей з частотою оновлення 60 Гц.

Відсутність телеоб'єктива.

Плюси Samsung Galaxy S23

Потужний та ефективний чіпсет Snapdragon 8 Gen 2.

Потрійна камера.

Дисплей 120 Гц.

Камера з 3-кратним оптичним зумом.

Датчик відбитків пальців під дисплеєм.

Мінуси Samsung Galaxy S23

Немає варіанту на 512 ГБ.

Дисплей не такий яскравий, як в iPhone 15.

iPhone 15 проти Samsung Galaxy S23: порівняльні технічні характеристики

Таблиця: Pocket Now

iPhone 15 або Galaxy S23: що обрати

Якщо у вас вже є інші пристрої Apple — AirPods, iPad або Mac, то iPhone 15 — саме те, що вам потрібно. Він має значні оновлення порівняно з попереднім поколінням, а за свою ціну пропонує багато функцій рівня Pro.

І хоча він не має дисплея з частотою оновлення 120 Гц, смартфон показує чудові можливості камери, великий та яскравий дисплей, потужну продуктивність, міцний корпус, доступ до великої бібліотеки додатків iOS, загальну плавність роботи й, нарешті, зручність універсального порту для зарядки.

Galaxy S23 є чудовим вибором для тих, хто цінує кастомізацію та універсальність. Якщо ви віддаєте перевагу гнучкості Android та бажаєте пристрій, який може адаптуватися до ваших конкретних потреб, то S23 — сильний претендент.

Завдяки чіпсету Snapdragon 8 Gen 2, динамічному AMOLED-дисплею з частотою оновлення 120 Гц та системі камер, яка чудово працює в різних сценаріях, він забезпечує класний користувацький досвід. Отже, якщо вам потрібен телефон з чудовим дисплеєм, плавною роботою та вражаючими можливостями камери, варто звернути увагу на Galaxy S23.

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