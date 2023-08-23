Samsung показала, как превратить два iPhone в один Galaxy Z Fold 5
Компания Samsung Electronics выпустила обновление к приложению Try Galaxy, что позволяет пользователям смартфонов на базе других операционных систем протестировать интерфейс One UI 5.1.1 и ознакомиться с возможностями Galaxy Z Flip5 и Z Fold5. Также приложение предлагает новую функцию, которая использует два подключенных телефона для имитации пользованием складывающимся смартфоном.
Об этом сообщила пресс-служба Samsung.
То есть на двух iPhone или на паре смартфонов других производителей можно виртуально испытать работу на открытом Galaxy Fold.
Какие режимы Galaxy Z Flip5 и Z Fold5 можно изучить
- Создать из двух устройств один подключенный экран для просмотра видео в полноэкранном режиме.
- Перемещение контента между экранами.
- Пробовать работу универсальной камеры FlexCam.
- Протестировать быстрый общий доступ Quick Share.
- Отследите свою физическую активность, диету и сон с приложением Samsung Health.
По данным Samsung, за несколько дней приложением Try Galaxy воспользуется 7 млн пользователей со всего мира. Поэтому компания добавила на страницу приложения еще двадцать языков.
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