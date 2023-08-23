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Samsung показала, как превратить два iPhone в один Galaxy Z Fold 5

23 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung показала, как превратить два iPhone в один Galaxy Z Fold 5
Samsung изобрела хитрый подход к пользователям iPhone, у которого еще нет сладного смартфона. Фото: Samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компания Samsung Electronics выпустила обновление к приложению Try Galaxy, что позволяет пользователям смартфонов на базе других операционных систем протестировать интерфейс One UI 5.1.1 и ознакомиться с возможностями Galaxy Z Flip5 и Z Fold5. Также приложение предлагает новую функцию, которая использует два подключенных телефона для имитации пользованием складывающимся смартфоном.

Об этом сообщила пресс-служба Samsung.

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То есть на двух iPhone или на паре смартфонов других производителей можно виртуально испытать работу на открытом Galaxy Fold.

Два смартфона могут имитировать работу на одном складном устройстве. Фото: Samsung

Какие режимы Galaxy Z Flip5 и Z Fold5 можно изучить

  • Создать из двух устройств один подключенный экран для просмотра видео в полноэкранном режиме.
  • Перемещение контента между экранами.
  • Пробовать работу универсальной камеры FlexCam.
  • Протестировать быстрый общий доступ Quick Share.
  • Отследите свою физическую активность, диету и сон с приложением Samsung Health.

По данным Samsung, за несколько дней приложением Try Galaxy воспользуется 7 млн пользователей со всего мира. Поэтому компания добавила на страницу приложения еще двадцать языков.

Ранее мы писали, чем отличается от предыдущих моделей Samsung Galaxy Watch 6. Также сообщали подробности о новом недорогом смартфоне Samsung Galaxy A05.

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