iPhone SE 4 2024: все слухи и инсайды о будущем телефоне

Самая большая загадка — появится ли преемник iPhone SE 3 вообще. Фото: gsmarena.com

Серия iPhone SE предлагает отличное соотношение цены и качества, потому пользуется популярностью с момента выпуска первой модели. Последний смартфон серии вышел в 2022 году, поэтому фанаты Apple ждут обновления.

Все сведения об iPhone SE 4 собрал Tech Advisor.

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Слухи о телефоне противоречивы, поэтому до сих пор остается неизвестным, будет ли он вообще выпущен.

Когда может получиться SE 4

В январе аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщил, что планы по iPhone SE в 2024 году были упразднены, а в феврале заявил, что проект возродился. В апреле Куо заявил, что модель, о которой он говорил, может являться лишь инженерным прототипом.

Вообще, в последнее время серия SE перешла на двухлетний график выпуска в марте или в апреле. Возможно, смартфон 4 поколения будет представлен весной 2024 года.

Отчет от MacRumors подтверждает, что Apple действительно работает над новым iPhone SE. Но аналитик Джефф Пу утверждает, что он выйдет на рынок в 2025 году.

Цена SE 4

В последние несколько лет Apple понемногу повышала цену на телефон. Если три модели с 2016 по 2020 годы стоили по 399 долларов, то SE 3 (2022) — 429 долларов. Не исключено, что iPhone SE 4 также будет дороже своего предшественника.

Характеристики SE 4

Отчеты от MacRumors и Unknownz21 предполагают, что будущий iPhone SE 4 будет немного модифицированной версией iPhone 14, что может похвастаться 6,1-дюймовым OLED полноэкранным дизайном.

Ожидается, что SE 4 получит вырез вместо кнопки "Домой" Touch ID. Однако включение Face ID и системы камер TrueDepth в вырез остается неопределенным из-за потенциального роста стоимости.

Unknownz21 также утверждает, что у iPhone SE 4 появится кнопка действия, которая займет место переключателя звука на боковой панели телефона.

Предполагается, что iPhone SE 4 будет оснащен портом USB-C.

Детали относительно чипа в iPhone SE 4 ограничены, но если телефон действительно испытывает существенную модернизацию на основе iPhone 14, было бы логично ожидать включения чипа A15 Bionic от Apple. Также он может получить и A16 Bionic.

iPhone SE 4 дебютирует в 2024 году с iOS 17. Однако, если его выпуск состоится в 2025-м, он будет работать на iOS 18 прямо из коробки.

SE 4 будет иметь одну, но 48 МП камеру.

Новый дизайн дает возможность Apple встроить в iPhone SE 4 аккумулятор большей емкости.

Минг-Чи Куо заявил, что Apple тестирует свой чип базового диапазона 5G на прототипе iPhone SE 4. Это также подтверждается сообщением от MacRumors.

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