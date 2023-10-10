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ТОП-9 лучших iPhone для покупки в 2023 году

10 октября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 9 лучших iPhone для покупки в 2023 году
По версии Tech Advisor, самым лучшим iPhone сегодня остается модель 14 Pro. Фото: digitaltrends.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Решить, какой из телефонов Apple купить, непросто, ведь компания ежегодно выпускает четыре новые модели iPhone и постоянно обновляет iPhone SE. С другой стороны, всегда есть из чего выбрать, и с чем сравнить.

Эксперты Tech Advisor составили рейтинг лучших iPhone для покупки в 2023 году.

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Отметим, что в список не попало ни одно устройство 15 линейки из-за очень маленького пользовательского опыта, ведь смартфоны только недавно появились на рынке.

1. iPhone 14 Pro

Лучший из лучших

Плюсы

  • Уникальный вырез камеры Dynamic Island.
  • Впечатляющая камера на 48 МП.
  • Улучшение камеры по всему периметру.
  • Технология постоянного отображения.

Минусы

  • Дорогой.
  • Среднее время автономной работы.

2. iPhone 14

Лучший для большинства людей

Плюсы

  • Выдающееся время автономной работы.
  • Отличная производительность.
  • Великолепная двойная камера.

Минусы

  • Дисплей 60 Гц.
  • Медленная зарядка.
  • Нет фотографий в формате RAW.

3. iPhone 14 Pro Max

Лучший смартфон с большим экраном

Плюсы

  • Технология постоянного дисплея.
  • Вырез камеры Dynamic Island.
  • Лучшая в отрасли производительность.
  • Отличное время автономной работы.

Минусы

  • Очень дорогой.
  • Большой и громоздкий.

4. iPhone 14 Plus

Лучший по времени автономной работы

Плюсы

  • Большой экран iPhone даже без функций Pro.
  • Прочный дизайн и сборка.

Минусы

  • Слишком дорог для дисплея 60 Гц.
  • Нет фотографий в формате RAW.

5. iPhone 13 Pro Max

Лучший по мощности

Плюсы

  • Продолжительное время автономной работы.
  • Прекрасный 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.
  • Впечатляющая производительность камеры.

Минусы

  • Все еще дорог.
  • Большой и громоздкий.
Сегодня на рынке предлагают множество моделей iPhone по выбору. Фото: Apple

6. Apple iPhone 13 Pro

Все еще отличный выбор

Плюсы

  • Дисплей ProMotion с частотой обновления 120 Гц.
  • Возможность настройки тройной камеры.
  • Премиальный дизайн и сборка.

Минусы

  • Среднее время автономной работы.

7. iPhone 13

Лучший из доступных вариантов

Плюсы

  • Великолепный дизайн.
  • Продолжительное время автономной работы.
  • Высокая производительность.

Минусы

  • Дисплей 60 Гц.
  • Нет телеобъектива.

8. iPhone 13 mini

Лучший компактный iPhone

Плюсы

  • Идеальный опыт работы на небольшом экране.
  • Хорошая производительность.
  • Отличные камеры.

Минусы

  • Дисплей 60 Гц.
  • Медленная зарядка MagSafe.

9. iPhone SE (2022)

Самый дешевый iPhone

Плюсы

  • Чипсет A15 Bionic.
  • Подключение 5G.
  • Цена.

Минусы

  • Устаревший дизайн.
  • ЖК-дисплей с разрешением 720p.
  • Одинарная задняя камера.

Ранее был назван смартфон из линейки iPhone 15, не соответствующий показателю цена — качество. Также мы сообщали, что в Украине продается контрабандный iPhone 15 Pro Max с памятью на 1 ТВ за 106 000 грн.

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