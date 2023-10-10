ТОП-9 лучших iPhone для покупки в 2023 году
Решить, какой из телефонов Apple купить, непросто, ведь компания ежегодно выпускает четыре новые модели iPhone и постоянно обновляет iPhone SE. С другой стороны, всегда есть из чего выбрать, и с чем сравнить.
Эксперты Tech Advisor составили рейтинг лучших iPhone для покупки в 2023 году.
Отметим, что в список не попало ни одно устройство 15 линейки из-за очень маленького пользовательского опыта, ведь смартфоны только недавно появились на рынке.
1. iPhone 14 Pro
Лучший из лучших
Плюсы
- Уникальный вырез камеры Dynamic Island.
- Впечатляющая камера на 48 МП.
- Улучшение камеры по всему периметру.
- Технология постоянного отображения.
Минусы
- Дорогой.
- Среднее время автономной работы.
2. iPhone 14
Лучший для большинства людей
Плюсы
- Выдающееся время автономной работы.
- Отличная производительность.
- Великолепная двойная камера.
Минусы
- Дисплей 60 Гц.
- Медленная зарядка.
- Нет фотографий в формате RAW.
3. iPhone 14 Pro Max
Лучший смартфон с большим экраном
Плюсы
- Технология постоянного дисплея.
- Вырез камеры Dynamic Island.
- Лучшая в отрасли производительность.
- Отличное время автономной работы.
Минусы
- Очень дорогой.
- Большой и громоздкий.
4. iPhone 14 Plus
Лучший по времени автономной работы
Плюсы
- Большой экран iPhone даже без функций Pro.
- Прочный дизайн и сборка.
Минусы
- Слишком дорог для дисплея 60 Гц.
- Нет фотографий в формате RAW.
5. iPhone 13 Pro Max
Лучший по мощности
Плюсы
- Продолжительное время автономной работы.
- Прекрасный 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.
- Впечатляющая производительность камеры.
Минусы
- Все еще дорог.
- Большой и громоздкий.
6. Apple iPhone 13 Pro
Все еще отличный выбор
Плюсы
- Дисплей ProMotion с частотой обновления 120 Гц.
- Возможность настройки тройной камеры.
- Премиальный дизайн и сборка.
Минусы
- Среднее время автономной работы.
7. iPhone 13
Лучший из доступных вариантов
Плюсы
- Великолепный дизайн.
- Продолжительное время автономной работы.
- Высокая производительность.
Минусы
- Дисплей 60 Гц.
- Нет телеобъектива.
8. iPhone 13 mini
Лучший компактный iPhone
Плюсы
- Идеальный опыт работы на небольшом экране.
- Хорошая производительность.
- Отличные камеры.
Минусы
- Дисплей 60 Гц.
- Медленная зарядка MagSafe.
9. iPhone SE (2022)
Самый дешевый iPhone
Плюсы
- Чипсет A15 Bionic.
- Подключение 5G.
- Цена.
Минусы
- Устаревший дизайн.
- ЖК-дисплей с разрешением 720p.
- Одинарная задняя камера.
Ранее был назван смартфон из линейки iPhone 15, не соответствующий показателю цена — качество. Также мы сообщали, что в Украине продается контрабандный iPhone 15 Pro Max с памятью на 1 ТВ за 106 000 грн.