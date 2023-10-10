ТОП-9 лучших iPhone для покупки в 2023 году

По версии Tech Advisor, самым лучшим iPhone сегодня остается модель 14 Pro. Фото: digitaltrends.com

Решить, какой из телефонов Apple купить, непросто, ведь компания ежегодно выпускает четыре новые модели iPhone и постоянно обновляет iPhone SE. С другой стороны, всегда есть из чего выбрать, и с чем сравнить.

Эксперты Tech Advisor составили рейтинг лучших iPhone для покупки в 2023 году.

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Отметим, что в список не попало ни одно устройство 15 линейки из-за очень маленького пользовательского опыта, ведь смартфоны только недавно появились на рынке.

1. iPhone 14 Pro

Лучший из лучших

Плюсы

Уникальный вырез камеры Dynamic Island.

Впечатляющая камера на 48 МП.

Улучшение камеры по всему периметру.

Технология постоянного отображения.

Минусы

Дорогой.

Среднее время автономной работы.

2. iPhone 14

Лучший для большинства людей

Плюсы

Выдающееся время автономной работы.

Отличная производительность.

Великолепная двойная камера.

Минусы

Дисплей 60 Гц.

Медленная зарядка.

Нет фотографий в формате RAW.

3. iPhone 14 Pro Max

Лучший смартфон с большим экраном

Плюсы

Технология постоянного дисплея.

Вырез камеры Dynamic Island.

Лучшая в отрасли производительность.

Отличное время автономной работы.

Минусы

Очень дорогой.

Большой и громоздкий.

4. iPhone 14 Plus

Лучший по времени автономной работы

Плюсы

Большой экран iPhone даже без функций Pro.

Прочный дизайн и сборка.

Минусы

Слишком дорог для дисплея 60 Гц.

Нет фотографий в формате RAW.

5. iPhone 13 Pro Max

Лучший по мощности

Плюсы

Продолжительное время автономной работы.

Прекрасный 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Впечатляющая производительность камеры.

Минусы

Все еще дорог.

Большой и громоздкий.

Сегодня на рынке предлагают множество моделей iPhone по выбору. Фото: Apple

6. Apple iPhone 13 Pro

Все еще отличный выбор

Плюсы

Дисплей ProMotion с частотой обновления 120 Гц.

Возможность настройки тройной камеры.

Премиальный дизайн и сборка.

Минусы

Среднее время автономной работы.

7. iPhone 13

Лучший из доступных вариантов

Плюсы

Великолепный дизайн.

Продолжительное время автономной работы.

Высокая производительность.

Минусы

Дисплей 60 Гц.

Нет телеобъектива.

8. iPhone 13 mini

Лучший компактный iPhone

Плюсы

Идеальный опыт работы на небольшом экране.

Хорошая производительность.

Отличные камеры.

Минусы

Дисплей 60 Гц.

Медленная зарядка MagSafe.

9. iPhone SE (2022)

Самый дешевый iPhone

Плюсы

Чипсет A15 Bionic.

Подключение 5G.

Цена.

Минусы

Устаревший дизайн.

ЖК-дисплей с разрешением 720p.

Одинарная задняя камера.

Ранее был назван смартфон из линейки iPhone 15, не соответствующий показателю цена — качество. Также мы сообщали, что в Украине продается контрабандный iPhone 15 Pro Max с памятью на 1 ТВ за 106 000 грн.